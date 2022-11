Umiroveljni general: Ovo je kulminacija borbe prije nego što dođe zima

Podijeli:







Umirovljeni general hrvatske vojske Slavko Barić u Newsroomu je komentirao situaciju na bojištu u Ukrajini.

“Cjelokupna linija fronta je aktivna, borbe se odvijaju duž cjelokupne linije razdvajanja ukrajinskih i ruskih snaga. Na određenim je točkama kulminacija napada, a Ukrajinci dobro koriste upade s taktičkim grupama da nanesu što više gubitaka”, rekao je Slavko Barić i dodao:

“Rusi sad kad uvode mobilizaciju, imaju problem u stabiliziranju linije fronte i to sad vidimo kao jako dobru prednost ukrajinskih snaga da bez obzira na to što se linije fronte drastično ne pomiču, postoji konstanta kod ukrajinskih snaga da korak po korak pomiču. Vrijeme radi za ukrajinske snage, to nam govori da je ovo kulminacija borbenih napora prije nego što nastupi zima.”

O posljednjim napadima je rekao: “Oko Hersona je aktivna teritorijalna obrana. Čelnici su u strahu kako će preživjeti. Rusi su shvatili da teško mogu braniti zapadnu obalu rijeke Dnjepar. Mi smo optuživali drugu stranu da žele branu. Snadbjevanje Krima s vodom povezano je s rijekom Donjeck i teško možemo zamisliti tu rušenje brane da Krim ostane bez vode. Rusi dulje vrijeme govore da će prebaciti sa zapadne na istočnu stranu i da će se tako koncentrirati na obranu. Čini se da na ulazu u Herson rade trostruku liniju obrane. Ukrajinci su pozive civilnom stanovništvu da napuste grad shvatili da ga Rusi žele isprazniti i dozvoliti ukrajinskim snagama da uđu i da počne gradska borba.”

“Rusi su danas službeno objavili da će se povući na drugu stranu obale i tako omogućiti ukrajinskim snagama da se približi gradu Hersonu, a to je situacija prednosti u kojoj se može kontrolirati šire područje grada”, rekao je Barić.

