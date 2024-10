VIDEO / Snažni uragan približava se Floridi, meteorolog se rasplakao: “Ovo je jednostavno užasno”

Podijeli :

CSU/CIRA & NOAA/REUTERS

Uragan Milton približava se Floridi čiji se stanovnici još nisu oporavili od snažnog uragana Helene koji je iza sebe ostavio 14 mrtvih. Ukupno je na putu od Floride do Sjeverne Karoline uragan Helena ubio najmanje 230 ljudi.

Regiju Tampa Bay, koja će sada biti na udaru, uragan Helena nije toliko jako pogodio, no zato nisu dobra predviđanja za uragan Milton koji stiže te se nagađa kako bi ovo mogla biti najgora oluja u 100 godina koja je pogodila Floridu.

Florida proglasila izvanredno stanje, sprema se nova tropska oluja

Guverner Floride Ron DeSantis rekao je u ponedjeljak da je neophodno da se krhotine iz Helene očiste prije Miltonova dolaska kako te krhotine ne bi postali projektili. Naime, u nedjelju je krhotine sakupljalo više od 300 vozila. Uragan Milton donijet će i velike poplave, a u nekim dijelovima očekuje se čak 38 centimetara kiše po metru četvornom.

O koliko snažnom uraganu je riječ, najbolje govori reakcija meteorologa Johna Moralesa koji se doslovno rasplakao dok je govorio o oluji koja će pogoditi Floridu. “To je jednostavno nevjerojatan, nevjerojatan, nevjerojatan uragan. Ispričavam se, ovo je jednostavno užasno”, kroz suze je govorio meteorolog javljajući se za televiziju NBC6.

Inače, cijela Florida priprema se za dolazak uragana. Glavna bolnica u Tampi postavila je vodonepropusnu ogradu koja bi je trebala zaštiti od moguće poplave, prenosi Večernji list.

Milton se kopnu približava s vjetrovima koji pušu brzinom i do 250 kilometara na sat. U međuvremenu je njegova razorna moć smanjena s 5 na 4 na Saffir-Simpsonovoj ljestvici od pet stupnjeva, podaci su Nacionalnog centra za uragane objavljeni rano u utorak. I dok se očekuju fluktuacije u Miltonovu intenzitetu, Centar za uragane predviđa da će on i dalje ostati iznimno opasan i da će stići do obala Floride, što znači da će prouzročiti katastrofalnu štetu, uključujući i nestanak opskrbe električnom energijom koja bi mogla potrajati danima.

