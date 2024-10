Puljak odgovorila DP-ovcima: Da, imam veliki nos. S njim osjetim prevarante na kilometar

Podijeli :

Saborska zastupnica Marijana Puljak odgovorila je na prozivke iz Domovinskog pokreta.

Podsjetimo, Puljak je odlučna u nakani da prostor sabora bude mjesto nulte tolerancije na pušenje. “Ako primijetim da netko puši, spremna sam prijaviti nadležnim tijelima”, izjavila je ranije.

Puljak: Ako primijetim da netko puši u Saboru, spremna sam prijaviti nadležnim tijelima

DP: Kampanja cinkarenja bračnog para Puljak

Međutim, nisu svi bili zadovoljni tom najavom. “Velika reformistička kampanja cinkarenja bračnog para Puljak. Marijana Puljka opet briljira. U nedostatku bilo kakve pametne inicijative u Splitu i na državnom nivou odlučila je vrijeme posvetiti onom što najbolje zna – drukanju”, poručili su iz Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije.

“Nakon što se svojevremeno proslavila prijavljujući susjede zbog nerazvrstavanja smeća sada je najavila novu kampanju cinkarenja na razini države. Naime, u notesu Marijane Puljka naći će se svi oni koji samo pomisle zapaliti duhan u blizini sabora. Dovoljno je da ih Marijana namiriše i crno im se piše, a poznata je po tome da može namirisati na daleko.

Šalu na stranu, svjedočimo najprizemnijoj vrsti pokušaja političkog PR-a. Svi se mi slažemo kako zakone treba poštivati, ali da jedan političar izlazi s priopćenjem kako će prijavljivati ljude koji se drznu zapaliti cigaretu – e to do sada nije zabilježeno u hrvatskoj političkoj povijesti.

No, ovaj istup Marijane Puljak najbolje oslikava politiku stranke Pametno/Centar kojoj su na čelu ona i njen muž. Isprazni istupi, pozivanje na zakone koje sami prvom prilikom krše i loš PR koji postaje sama srž političkog djelovanja”, napisali su na Facebooku.

Puljak: Imam nos za namirisati prevarante

Nedugo potom, oglasila se Puljak.

“Imam nos za namirisati prevarante. Da, imam veliki nos – hvala što ste primijetili, gospodo iz Imovinskog pokreta! I s njim, bez puno truda, osjetim prevarante na kilometar, pa tako i one koji su obećavali borbu protiv HDZ-a, a onda se uvalili u njihove fotelje. Ne treba mi ni nos ni dalekozor da prepoznam i one koji magično dobivaju diplome na mjestima poput Travnika. Uvijek se pitam – koliko košta diploma na benzinskoj pumpi ovih dana? Ali jedno znam sigurno: s velikim nosom dolazi i veći osjećaj za pravdu. Zato nastavite s vašim prizemnim humorom, a ja ću nastaviti tražiti poštivanje zakona, jer kako vidim, to vama baš i ne ide od ruke”, napisala je.

