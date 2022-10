Urnebesni komentari na mrežama nakon ostavke Truss, rugaju se čak i iz Ryanaira

Samo šest tjedana nakon preuzimanja funkcije britanske premijerke, Liz Truss je rekla da podnosi ostavku na mjestu čelnice britanske vlade.

Njene bizarne političke poruke novijeg i starijeg datuma, poput govora iz 2014. kad se zgražala nad tim što Britanija uvozi većinu jabuka, krušaka i sira koji konzumira, pretočene su u svojevrsne memove, a na meti ismijavanja na društvenim mrežama našla se i krajem prošle godine kad je prilikom obilaska britanskih vojnika u Estoniji pozirala na tenku, pod vojnim prslukom i šljemom. Urnebesni komentari uslijedili su i danas zbog najkraćeg mandata u povijesti.

Referirajući se na naslov Daily Stara: “Hoće li Liz Truss nadživjeti salatu”, jedan korisnik na Twitteru se našalio: “Izvanredna vijest: Salata je nadživjela Truss!”

Drugi korisnik njezin je mandat usporedio s rekordnom eliminacijom hrvača Santina Marelle koji je iz Royal rumble meča eliminiran za samo jednu sekundu.

Američki pisac Richard Price našalio se povlačeći paralelu s poznatom britanskom znanstveno-fantastičnom serijom Doctor Who.

Liz Truss has been exterminated, The #Daleks Waiting for another #NewPrimeMinister #DoctorWho #ThePowerOfTheDoctor pic.twitter.com/wFsnHuetOg

Šalama su se pridružili čak i iz poznate irske aviokompanije Ryanair podijelivši online avionsku kartu na ime Liz Truss iz Londona za bilo gdje.

Nisu je poštedjeli niti ostali.

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL