Stravičan lančani sudar kod Budimpešte, sudjelovala 42 vozila

Pet kamiona i 37 automobila sudarilo se danas u Mađarskoj na autoputu M1 kod Herceghaloma, u okrugu Pešta, kada je više desetina osoba ozlijeđeno, od kojih su neki životno ugroženi, priopćila je policija u Budimpešti.

Nesreća se dogodila danas oko 14:25 sati na 26 kilometaru dionice puta M1, u traci koja vodi iz prijestolnice Mađarske, prenosi MTI.

Zapalilo se 19 vozila, a ozlijeđeno je 26 osoba, šest sa ozljedama opasnim po život, a sedam s težim ozljedama, prenosi Nova.rs.

Vatrogasci s nekoliko lokaliteta pridružili su se budimpeštanskim snagama i pripadnicima sektora za izvanredne situacije na licu mjesta, zajedno s četiri spasilačka helikoptera, navodi MTI.

There has been a mass car crash involving several vehicles, including trucks on one of #Hungary's main highways.

Fortunately, and miraculously, no fatalities have occurred, but dozens are injured, some seriously.

My thoughts are with the victims. Wishing them a swift recovery. pic.twitter.com/5H8PQzwjVe