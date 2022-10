Dok je ruski predsjednik Vladimir Putin danas pratio vježbe svojih strateških nuklearnih snaga, veleposlanik Kremlja u Velikoj Britaniji Andrej Kelin poručio je da Rusija neće iskoristiti nuklearno oružje u Ukrajini.

U intervjuu za CNN, ruski veleposlanik pozvao se na šefa ruske obrane koji je isto obećao ministrima diljem svijeta.

“Rusija neće koristiti nuklearne bombe, to ne dolazi u obzir”, rekao je veleposlanik Kelin.

"Russia is not going to use nukes," the Kremlin's Ambassador to the UK Andrey Kelin tells me in an exclusive interview, on a day when Russia is conducting military nuclear training drills. Airs tonight at 7p CET on @cnni and later on @pbs pic.twitter.com/RDeSTOI3fQ