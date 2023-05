Velika potraga za Madeleine McCann: Hoće li riješiti misterij star 16 godina?

Podijeli :

LEON NEAL / AFP

U Portugalu je sve spremno za pretragu brane, oko 50 kilometara udaljene od odmarališta u kojem je Madeleine McCann prije 16 godina zadnji put viđena.

Odbrojavaju se zadnji sati do početka velike pretrage brane i umjetnog jezera u pokrajini Arade u Portugalu, otprilike 50 kilometara od mjesta gdje je prije 16 godina nestala Madeleine McCann. Tijekom pretrage bit će prisutna i britanska policija. Vozila i službenici viđeno su na mjestu već u ponedjeljak, kad se vijest o novoj potrazi pojavila, javlja Sky News.

Djevojka koja tvrdi da je nestala Madeleine McCann dobila rezultate DNK analize

Policija je blokirala područje, a lokalne vlasti podignuli su svoje šatore, dok su civilna zaštita i policija podignuli svoje, plave šatore. “Tamo je trenutno 20-ak policajaca koji, čini se, samo nadgledaju sve u ovoj fazi”, rekao je lokalac, prenosi Independent. Pretraživanje mjesta odvija se na zahtjev njemačke policije koja je prije tri godine objavila kako vjeruju da je Madeleine mrtva te je vjerojatno za to odgovoran osumnjičeni Nijemac Christian B. Tvrdilo su da je već osuđeni zlostavljač djece i diler drogom posjećivao odmaralište u kojem je djevojčica nestala. On je trenutno u zatvoru zbog silovanja 72-godišnje žene i u to u istoj regiji u Portugalu. No on odbacuje veze sa slučajem, prenosi Večernji list.

Police to search Algarve reservoir visited by Madeleine McCann suspect – live https://t.co/b183VPs4rj pic.twitter.com/BmfRHFBCJB — The Independent (@Independent) May 23, 2023

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.