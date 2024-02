Veliki skandal trese Mađarsku: “Konačno otkrivena slaba točka Viktora Orbana”

Podijeli :

Miguel MEDINA / AFP

Skandal i potom ostavka mađarske predsjednice koji su snažno potresli mađarsku politiku razotkrili su ranjivosti tamošnjeg premijera Viktora Orbána i predstavljaju veliki test za oporbu, dok se zemlja priprema za lokalne i europske izbore u lipnju.

Mađarski premijer proveo je mnogo vremena putujući svijetom i gradeći od sebe međunarodni brend konzervativne osobe posvećene promicanju tradicionalnih vrijednosti. No, Orbánovi domaći kritičari već dugo tvrde da se kod kuće njegova vladajuća stranka Fidesz malo bavi ideologijom te da je izgradila vladajući sustav koji je osmišljen kako bi obogatio mali unutarnji krug.

Jaz između vladine retorike i njezina ponašanja izbio je u prvi plan ovog mjeseca nakon što je mađarska novinska stranica 444.hu izvijestila da je konzervativna predsjednica Katalin Novák pomilovala muškarca osuđenog za pomaganje pedofilu pri zataškavanju slučaja seksualnog zlostavljanja u dječjem domu. Nešto više od tjedan dana nakon objavljivanja članka, Novák – koja je izgradila karijeru njegujući imidž konzervativne kršćanske majke fokusirane na obiteljske politike – dala je ostavku.

S njom je otišla i Judit Varga, vodeća Fideszova kandidatkinja na izborima za Europski parlament, koja je odobrila odluku o pomilovanju dok je obnašala dužnost ministrice pravosuđa. Ona je subotu u objavi na Facebooku izjavila da će preuzeti političku odgovornost za odobravanje pomilovanja i dala ostavku na mjesto zastupnice u parlamentu i nositeljice liste za Europski parlament, prenosi Jutarnji.

Vargin bivši dolio ulje na vatru

No, unatoč iznenadnom završetku političkih karijera jedine dvije viđenije i široko poznate Fideszove političarke, nije došlo do nekog pravog objašnjenja za odluku o pomilovanju.

“Nepostojanje bilo kakvih ranijih smislenih pokušaja komunikacije i brzina u podnošenju ostavki pokazuju da vlada želi izbjeći bilo kakvo dublje razmatranje tog problema”, kaže Zsuzsanna Végh, gostujuća suradnica u think tanku German Marshall Fund, kako prenosi britanski The Guardian.

Dolijevajući ulje na vatru, Péter Magyar, Vargin bivši suprug i osoba blisko povezana s vlastima, dodatno je pridonio neredu javno optuživši visoke dužnosnike unutar strukture Fidesza da se skrivaju iza Nováka i Varge dok u sklopu režima rade samo u cilju vlastitog bogaćenja.

“Morao sam polako i konačno shvatiti da je sve ovo zapravo samo politički proizvod, uhljebljivanje koje služi samo za dvije svrhe – zataškavanje funkcioniranja tvornice moći i stjecanju enormnog bogatstva”, napisao je on tijekom vikenda.

U intervjuu koji je ubrzo postao senzacija u Mađarskoj s više od 800.000 pregleda na YouTubeu, Magyar je govorio o pritiscima i prijetnjama s kojima se navodno suočavao od strane državnih dužnosnika. Također se obrušio na Antala Rogána, moćnog ministra koji kontrolira obavještajne službe u zemlji i za kojeg se vjeruje da donosi odluke o sadržaju novinskih izvještaja.

Za one u Mađarskoj koji uporno ističu problem odgovornosti vladajućih struktura i koji godinama upozoravaju na posljedice koruptivnih praksi, Magyarova odluka da otvoreno progovori izuzetno je značajna.

Magyarov insajderski izvještaj “potvrdio je kritike koje su iznosile mađarske organizacije civilnog društva, mediji i institucije Europske unije o tome kako je korupcija postala sustavna pod premijerom Orbánom, što je dovelo do ekstremnog bogaćenja njegovih bliskih suradnika”, rekao je Sándor Léderer, direktor K-Monitora, nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije i promiče transparentnost u Mađarskoj.

No, Orbán, koji je na vlasti već više od desetljeća, još uvijek ima jaku poziciju. S obzirom na to da su mađarski mediji pod kontrolom vlade, a oporba podijeljena, nije jasno koliko će detalja ovog skandala doprijeti do ušiju Orbánove glasačke baze i hoće li slučaj utjecati na njihova stajališta. Istraživanje agencije za ispitivanje javnog mnijenja Medián u siječnju pokazalo je da Fidesz ima 32 posto podrške birača, dok su sve oporbene stranke zabilježile porazne jednoznamenkaste brojke.

“Nije znao”

“Premijer se neće suočiti s izravnim posljedicama”, ističe Végh. Ipak, dodaje da kritike i optužbe koje je iznio Magyar “otkrivaju neke unutarnje linije podjela u Fideszu, sugerirajući postojanje skupine koja je kritična prema oligarhijskim i osobnim interesima koje pokreće unutarnji krug oko premijera”.

Dok se približavaju lokalni i europski parlamentarni izbori, smatra Végh, to je svakako neugodno za Fidesz i vjerojatno će rezultirati demonstracijom sile unutarnjeg kruga.

Orbán je uglavnom bio odsutan tijekom cijele krize, prepuštajući Novák i Vargi da preuzmu krivnju. Visoki mađarski dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, umanjuje utjecaj političkih turbulencija – prema njegovim riječima, Magyar nije važan igrač u ovoj igri, prenosi Guardian.

“Mislim da je premijer izolirao problem i ograničio štetu koju je prouzročila predsjednica”, dodaje, ali kaže kako je sigurno da je Novák napravila veliku pogrešku. “Premijer nije znao za to”, tvrdi dužnosnik.

Za mađarske oporbene stranke, koje su se posljednjih godina borile da se nekako uguraju u Orbánovu administraciju, skandal nudi rijetku priliku, ali i popriličan izazov. Jedan oporbeni političar rekao je da važna pitanja uključuju ono postoji li doista stvarni raskol u Fideszovoj eliti ili se radi samo o osobnoj osveti. Također je nejasno, ističe, može li to pitanje doprijeti do apatičnih ili neodlučnih birača izvan oporbene baze, prenosi Jutarnji.

“Glavni tabori Fidesza prilično su čvrsti pa je naš posao osigurati da poruka i implikacije dopru do neodlučnih i apatičnih birača”, kažu u oporbi. “Ako sadašnja oporba ne može iskoristiti ovakvu priliku, onda dolazi u pitanje sam njezin legitimitet i razlog postojanja u ovom obliku”, zaključuje ovaj neimenovani oporbeni političar.

