U utorak je u Italiji prilikom uzlijetanja Boeing Dreamliftera avionu otpao kotač težak stotinjak kilograma.

Nedugo nakon polijetanja teretnog mlažnjaka teškog 180 tona jedan od kotača je otpao. Brazilski zrakoplovni blog Aeroin zabilježio je trenutak pada kotača teškog stotinjak kilograma na tlo.

Riječ je o teretnom mlažnjaku Boeing Dreamlifter, najdužem teretnom avionu na svijetu. Unatoč kvaru avion je sigurno sletio u SAD, prenosi Dnevnik.hr.

A wheel fell off a Boeing Dreamlifter leaving Italy

Despite the malfunction the plane landed safely in the US.



Investigators from the National Agency for Flight Safety have opened a probe into the incident. pic.twitter.com/WWszEpUAyY