VIDEO Izbio požar u centru Moskve!

U Moskvi je izbio požar na području Trga Komsomolskaya, javljaju ruski mediji. Došlo je do djelomičnog urušavanja stropova između prvog i drugog kata, objavila je tiskovna služba Glavnog ureda ruskog Ministarstva za hitne situacije.

Požar se dogodio u dvokatnoj skladišnoj zgradi od opeke na Trgu Komsomolskaya.

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP