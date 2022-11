VIDEO Izbio velik požar u blizini St. Peterburga, eksplodirao plinovod

U okrugu Vsevolozhsk u Lenjingradskoj oblasti, u blizini St. Peterburga, u subotu je izbio velik požar, izvijestili su ruski mediji.

Kako su objavile regionalne vlasti, požar je izazvala eksplozija na plinovodu između Berngardovke i Kovaleva.

Vatrogasci su u popodevnim satima ugasili vatru, potvrđeno je za TASS iz ruskog Ministarstva za hitne situacije.

“U 18:19 po moskovskom vremenu ugašena je otvorena vatra na mjestu izbijanja požara”, priopćeno je.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju veliku vatrenu buktinju nad plinovodom, a na jednom od videozapisa može se čuti i snažna eksplozija.

A powerful explosion occurred near St. Petersburg



The fire was caused by an explosion on the gas pipeline between Berngardovka and Kovalev - Governor of the Leningrad region Alexander Drozdenko.



According to preliminary information, there are no casualties. pic.twitter.com/jNF1GrwHWu