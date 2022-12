VIDEO Lavrov šokiran švedskim zahodom: “Ovo je nehumano!”

Govoreći na godišnjem političkom i ekonomskom summitu Primakov Readings u Moskvi u srijedu ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dotaknuo se tolerancije prema rodnim identitetima u Europi, nečega što mu se nikako nije svidjelo.

Kako bi istaknuo poantu, Sergej Lavrov prisjetio se svog posjeta Švedskoj 2021. Tijekom pauze pitao je organizatpre gdje se nalazi zahod, a onda se šokirao.

“Pokazali su mi vrata na kojima je pisalo WC. Pitao sam je li taj za žene ili muškarce. Tad su mi rekli da je zahod za sve”, rekao je pa nastavio:

“Nisam mogao vjerovati, ali zbilja je bilo tako. Ne možete zamisliti koliko je to nehumano.”

Once a fearsome diplomat, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov is now complaining about gender-neutral toilets in Sweden pic.twitter.com/Bbd2sUN68J