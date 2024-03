VIDEO / Julija Navaljna oprostila se od supruga: “Ne znam mogu li to podnijeti…”

Podijeli :

U Moskvi je dva tjedna nakon smrti pokopan Aleksej Navaljni, veliki kritičar Vladimira Putina. Ispratilo su ga tisuće Rusa i pritom skandirali razne parole, što je policija "nagradila" uhićenjima. A nakon što je lijes završio pod zemljom, oglasila se i njegova supruga Julija.

UŽIVO FOTO, VIDEO / Pokopan Navaljni, tisuće ljudi skandiralo Putinu da je ubojica. Krenula uhićenja

Nije u Rusiji zbog mogućnosti da i ona bude uhićena, no nije poznato gdje se točno nalazi, sve kako bi bila sigurna od bilo kakvih pokušaja napada koji su svojstveni aktualnom ruskom režimu.

U emotivnoj videoporuci, oprostila se od supruga. Prenosimo njene riječi u cijelosti:

“Hvala ti za predivnih 26 godina, hvala ti za ljubav, za to što si me uvijek podržavao, za to što si me nasmijavao čak i iz zatvora, za to što si uvijek mislio na mene. Ne znam kako živjeti bez tebe, ali pokušat ću učiniti tebe tamo gore sretnim i ponosnim. Ne znam mogu li to podnijeti, ali ću pokušati.

Sigurno ćemo se sresti jednog dana. Imam toliko neispričanih priča za tebe, i imam toliko pjesama za tebe, glupih i smiješnih, općenito, da budem iskrena, strašne pjesme, ali one su o nama, i stvarno sam ti htjela dopustiti da ih slušaš.

I stvarno sam htjela gledati kako ih slušaš, smiješ se i onda me grliš. Volim te zauvijek. Počivaj u miru.”

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

