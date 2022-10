VIDEO Niz eksplozija u Kijevu, raketni napadi diljem Ukrajine

Niz eksplozija čuo se u ponedjeljak ujutro u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, rekli su Reutersovi očevici u gradu, dok su regionalne vlasti u sjevernoj, istočnoj i središnjoj Ukrajini također izvijestile o raketnim napadima.

Rusija je posljednjih tjedana pojačala raketne napade na Ukrajinu nakon što je okrivila Kijev za eksploziju koja je oštetila Krimski most.

Iznad Kijeva se mogao vidjeti dim nakon više od 10 eksplozija, rekli su očevici, a u dijelovima grada nestalo je struje i pala je mreža mobilne telefonije.

Filmed by ITV News this morning looking north from the centre of Kyiv: https://t.co/e21ZFk4UmL pic.twitter.com/PJPFxBiz8s