VIDEO Pogledajte dirljivi razgovor spasilaca i djevojčice pod ruševinama

Spasilački timovi nastavljaju tražiti preživjele u ruševinama nakon razornih potresa koji su se dogodili duž tursko-sirijske granice. Broj mrtvih stalno raste i sad se popeo na više od 16.000. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na tri je mjeseca proglasio izvanredno stanje u 10 regija najteže pogođenih potresima.

Neprestano stižu snimke čudesnih spašavanja. Jedna od njih je i ona spašavanja osmogodišnje djevojčice Zubeyde, koja je izvučena iz ruševina u turskoj regiji Kahramanmaras, tri dana nakon što je zemlju pogodio razorni potres.

“Kako ste ušli u kuću?”, upitala je djevojčica Zubeyde spasilačku ekipu.

“Kroz prozor. Vidjeli smo prozore i osjetili krasan miris iz kuće i pomislili smo da je Zubeyde sigurno tu. Znaš da smo se igrali skrivača? E, sad sam te našao”, rekao joj je jedan spasilac.

“Drži se, dušo, brzo je gotovo”, poručio je djevojčici dok ju je izvlačio ispod ruševina.

