Društvenim mrežama od jutros kruži bizaran video. Snimku je na Twitteru podijelio novinar Francis Scarr, koji provodi sate pretražujući rusku državnu TV.

This poetry performance by Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov is truly one of the most bizarre things I have ever seen pic.twitter.com/C1Hh1fDTeq