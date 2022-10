Ruska državna televizija Russia Today otpustila je televizijskog voditelja Antona Krasovskog nakon što su njegovi komentari puni mržnje o Ukrajini izazvali zgražanje u zemlji i inozemstvu.

“Izjave Antona Krasovskog su barbarske i užasne”, rekla je u ponedjeljak glavna urednica RT-a Margarita Simonjan na svom kanalu na Telegramu.

Kao voditelj RT-ovog programa na ruskom jeziku, 47-godišnji Krasovski je mjesecima govorio s mržnjom o Ukrajini, a od veljače je na popisu sankcija EU-a.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v

Skandal je izazvala izjava Krasovskog u televizijskom programu da ukrajinsku djecu, koja vjeruju da je Rusija okupirala Ukrajinu, treba baciti u rijeku i utopiti ili zatvoriti u kolibu i zapaliti.

Negirao je i pravo Ukrajine na postojanje, pozvao na strijeljanje Ukrajinaca i banalizirao silovanja.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg