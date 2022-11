Šef policije u New Yorku objavio je snimku koja se brzo proširila društvenim mrežama, a prikazuje trenutak kad su policajci spasili život jednom muškarcu.

“Heroji policije New Yorka ne prestaju me oduševljavati. Za policajce koji su spasili muškarca od sigurnog naleta vlaka nakon što je slučajno pao na tačnice u podzemnoj željeznici na Manhattanu – hrabrost im je u krvi. Pridružite mi se u zahvalama”, napisao je Keechant Sewell, šef policije u New Yorku.

Naime, samo 15-ak sekundi prije prolaska vlaka policajci su s tračnica izvukli muškarca koji je, kako pišu, slučajno pao, ali nije mogao sam izaći.

Pogledajte dramatične trenutke spašavanja:

The heroics of NY’s Finest always amazes me. For the @NYPD25Pct officers who rescued a man from an oncoming train after he accidentally fell on the subway tracks yesterday in Manhattan — the courage is second nature. Join me in saluting these great cops! pic.twitter.com/hOo9aVp9tK