VIDEO Svijet se divi skywalku u Mostaru. Našao se na popisu najljepših šetnica

U svijetu su sve popularniji skywalkovi s kojih se pruža jedinstven pogled na sve strane. BiH je prije dvije godine dobila svoj prvi skywalk, u Mostaru u sklopu adrenalinskog parka Fortica. Sada se nalazi na popisu 11 najljepših šetališta na svijetu časopisa Architectural Digest.

Kročiti ili ne? Pitanje je to koje mnogi posjetitelji postavljaju kada dođu na staklenu stazu koja nudi sasvim drugačiji doživljaj, perspektivu, ali predstavlja i izazov, jer je dugačka 35 metara i visoka 15 metara.

Zbog straha od visine mnogi odustanu. Oni koji se ohrabre i hodaju trude se da ne gledaju dolje i završe krug što je brže moguće. “Lijepo je, ali me je malo strah, kad vidim koliko je dolje… ali je lijepo”, rekla je turistkinja Ana.

A za one koji se ne boje visine, doživljaj je nezaboravan.

Udaljena je oko pet kilometara od grada, a zbog prirodnog okruženja neki se odluče prošetati ili otrčati do tvrđave, kao što je to učinio ovaj turist iz Australije. Za manje od sat vremena stigao je na odredište.

Inicijator projekta je Brdsko biciklistički savez iz Mostara koji već nekoliko godina radi na uređenju parka Fortica, a projekt staklene šetnice, odnosno vidikovca “Skywalk”, vrijedan oko 40 tisuća kuna. maraka, realiziran je uz financijsku potporu Grada Mostara i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH. Vijest da je uvrštena među 11 najljepših na svijetu, dočekana je s oduševljenjem.

Strahu nema mjesta, jer kažu da je ova građevina napravljena po visokim europskim standardima.

Ali to nije jedina atrakcija ovog parka, tu je i zip-line koji se sastoji od dvije sajle duge jedan kilometar, a nalazi se na nadmorskoj visini od 510 metara. Dio ponude su i via ferrata i viseći most, sportsko penjalište i najveća ljuljačka u Bosni i Hercegovini.

