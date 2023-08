Podijeli :

Nakon nekoliko akcija s ministrom Goranom Vesićem, gostovanja u Hit tvitu i napada na glumce koji šetaju u prosvjedima pjevačica Jelena Karleuša snimila je novi album. "Prijatelj" njenog novog izdanja je državni Telekom Srbija. Još početkom svibnja iz zastupničkih klupa stigla je informacija da će Karleuša od Telekoma Srbija za projekte na kojima radi dobiti milijun i pol eura.

“Oduvijek sam se trudila biti na pravoj strani”, poručuje Karleuša u novom spotu.

I eto pjevačice na strani onih koji stvaraju, kako sama kaže, najskuplje albume, spotove, a očekuje je i TV emisija. Sve to 11 godina nakon posljednjeg albuma.

Zašto se Vučić javnosti obraća uglavnom u večernjim satima? Od zlatnog dečka do lutkara iz Beograda: Kako njemački mediji sada pišu o Vučiću

“Nekako je Jelena veliki bot, ima tih malih koji se zadovoljavaju sendvičima, a veliki botovi dobiju nešto što je unosnije i opipljivije”, kaže urednik Danasa Dragoljub Petrović.

Od koga je pjevačica dobila opipljivije i koliko, čulo se još u svibnju iz skupštinskih klupa, a tvrdnje i sad ponavlja zastupnik Narodnog pokreta Srbije Đorđe Stanković.

“Jelena Karleuša je prvo dobila 300 tisuća eura, pa u svibnju još 150 tisuća eura, a dogovor s vlastima je da dobije milijun i pol eura za određene projekte koje je imala. Čak je i sam predsjednik Vučić potvrdio da to nije nikakav problem ako MTS sponzorira album jer on to radi u službi marketinga”, navodi Stanković.

Ni Karleuša nije krila da očekuje novac i pokušala je biti ironična kada je u Hit tvitu napala glumce koji sudjeluju u prosvjedima Srbija protiv nasilja.

“Pjevačima nitko ne daje lovu, uhhh čekajte to mi je glavni šlagvort, čula sam neki zastupnik je rekao, lik neki nepoznati, da neki vaš kolega u Skupštini da trebam dobiti milijun i pol eura. Pa, Vučiću, ako slušaš, ja sam tvoja princeza, čekam milijun i pol da mi uplatiš, tako su rekli u Skupštini, a ako mi ne da vlast, ja čekam te novce od opozicije”, izjavila je Karleuša u Hit tvitu.

“Dobro, možda i dobijete ponudu ovih dana”, dodala je novinarka Verica Bradić.

“Ali samo milijun i pol i gore jer su glumci više plaćeni”, rekla je Karleuša.

Pjevačica ne krije i da sada, nekoliko mjeseci kasnije, ima najskuplji projekt na Balkanu.

“Prvo je bio koncert ispred Skupštine za Novu godinu, pa je hvalila Vučića u Hit tvitu i sudjelovala aktivno na kontraskupu i ona je puno napravila za Vučića i sada je red da nešto Vučić napravi za nju preko svog poluprivatnog poduzeća zvanog Telekom. Ja bih volio da je Telekom financirao novi albun Iron Maidena, ali oni nisu ništa učinili za Vučića”, kaže Petrović.

Iz Telekoma Srbije do sada nisu odgovoroli na upit N1 je li točno da je pjevačica Jelena Karleuša dobila pola milijuna eura za novi album, a da je očekuje još milijun eura novca građana Srbije, navodno za emisiju koja je očekuje na jednoj televiziji s nacionalnom frekvencijom.

Ta televizija s nacionalnom frekvencijom nije Prva televizija, kaže za N1 njen vlasnik i vlasnik Kopernikusa Srđan Milovanović.

“Nikakve kontakte s Jelenom Karleušom i njenim timom nismo imali o bilo kakvoj emisiji koju bi ona vodila”, odgovorio je Milovanović na pitanje N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Prije gašenja automobila obavezno napravite jednu stvar, popravak može biti skup Policajac otkrio podatke o zlostavljanoj ženi. Doznao ih njezin nasilni muž