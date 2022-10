Ukrajinske snage napreduju na istoku i jugu prisiljavajući ruske trupe na povlačenje. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinska vojska postigla velik i brz napredak protiv ruskih snaga u proteklom tjednu povrativši desetke gradova u regijama na jugu i istoku, koje je Rusija proglasila anektiranima.

Vojni stručnjaci kažu da je Rusija “na najslabijoj točki”, dijelom zbog svoje odluke da ne izvrši raniju mobilizaciju, a dijelom zbog golemih gubitaka vojnika i opreme. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je da njegovi vojnici “nastavljaju napredovati” u jesenskoj ofenzivi, prenosi Index.

“Dok je ruski parlament opijen uzaludnim pokušajima aneksije, naši vojnici nastavljaju napredovati”, objavio je na Twitteru. “Ovo je najbolji odgovor na sve ‘referendume’, ‘dekrete’, ‘ugovore’ i patetične govore.”

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

