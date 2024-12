Vanjskopolitički novinar o situaciji u Južnoj Koreji: Biden je zaspao za volanom

Podijeli :

Vanjskopolitički novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić gostovao je u Newsnightu kod Ilije Jandrića gdje je komentirao pad vlade u Francuskoj te situacije u Južnoj Koreji i Gruziji.

Vurušić se za početak osvrnuo na pad francuske Vlade, na što kaže da nije bilo previše neočekivano.

“Bernier je najkraći francuski premijer u zadnjih 50,60 godina i zapravo ovo nije neočekivano. On je ionako bio premijer manjinske vlad”,

Kriza u cijeloj Europi

“Ekonomska kriza je praktički u cijeloj Europskoj uniji”, kazao je Vurušić i kao primjer naveo njemačku autoindustriju koja bilježi značajn pad.

Pala francuska vlada: Nepovjerenje izglasano 331 glasom, čeka se ostavka premijera

Istaknuo je da je inflacija u EU jedna od najvećih od kada postoji EU.

“Dvije najjače zemlje Europe, Francuska i Njemačka, su ušle u političku i ekonomsku krizu. U trenutku kada u SAD-u dolazi do smjene vlasti, koja nije uobičajena jer na vlast je došao nepredvidivi Donald Trump koji je ionako u kampanji, ali i sada šalje blago rečeno prijeteće poruke prema Europi. Tako da je ovo sada možda najgori trenutak da baš u te dvije zemlje bude jedna ovakva kriza”, smatra Vurušić.

Francuskom predsjedniku Emmanelu Macronu mandat traje do 2027. i Vurušić očekuje da neće napuštati tu poziciju ranije.

“Njemu parlament ne može izglasati nepovjerenje tako da je on na vlasti još siguran. U svakom slučaju on za sada ne namjerava napustiti svoju poziciju i to na neki način daje ipak nekakvu političku stabilnost ili privid nekakve političke stabilnosti s obzirom na situaciju u Francuskoj”, poručio je.

“Joe Biden se uspavao”

Što se tiče pokušaja puča u Južnoj Koreji, Vurušić kaže da nije uspio jer je ta država u posljednjih 40 godina razvila jaku demokraciju.

FOTO, VIDEO / Kaos u Južnoj Koreji: Predsjednik najavio ukidanje izvanrednog stanja

“Upravo je snaga te demokracije u Južnoj Koreji pobijedila pokušaj puča jer vidjeli smo reakciju i političara i reakciju javnosti. To nije zemlja u kojoj se ljudi boje vojske ili da se boje izraziti svoje mišljenje. Nije strahovlada”, rekao je.

Pokušaj puča je posebno iznenadio Amerikance, a Vurušić kaže da se Joe Biden uspavao.

“Mnogi su odmah to detektirali kao slabost odlazećeg predsjednika Joea Bidena. Zapravo se uspavao, zaspao je za volanom. Demokratska stranka pokazuje da se nije uspjela nakon poraza na izborima snaći da još ovih mjesec i pol dana zapravo odradi posao kako treba i onda novoj administraciji preda posao.”

Tradicija političkih kriza u Gruziji

U Gruziji već šesti dan traju prosvjedi oporbe nakon što je Vlada odlučila prekinuti pregovore o ulasku u EU. Vurušić podsjeća da je Gruzija od raspada Sovjetskog saveza prošla kroz brojne turbulencije, uključujući par pokušaja puča.

Gruzijska policija privela oporbenog vođu – pretučenog i u nesvijesti

“Indikativno je to da je veliki broj diplomata, djelatnika raznih drugih ministarstva, potpisalo pismo u kojim se ne slažu s odlukom premijera, Vlade, da zamrznu, odnosno prekinu odnose s EU. To je sada jedna situacija koja može izazvati, kako i sami Gruzijci kažu ‘sve opcije su otvorene’, novi građanski rat. Može doći do ruske intervencije, iako teško s obzirom na situaciju u Ukrajini, ali se ne može isključiti. Može doći do dvovlasti, što može dalje voditi u beskonačnu krizu”, tvrdi Vurušić.

