Vučić i Dodik se sastali: “Bošnjaci žele rat. Srbija će pobijediti i biti uz svoj narod!”

STRINGER / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastali su se u Vili Mir, nakon čega su se obratili javnosti.

Na samom početku obraćanja, Vučić je rekao da svaki razgovor ima bolji i korisniji rezultat od bilo kakve sile.

“Zahvaljujem Dodiku na posjetu. Onaj tko je pažljivo slušao njegove riječi mogao je vidjeti koliko je zabrinut. Kada čujete da se netko možda priprema za ratni sukob, ne možete a da ne budete i više nego zabrinuti. Zamolio sam Dodika da uputi ljude na razgovore. Dan nakon toga, umjesto odgovora, stigla je salva patoloških uvreda. Oduvijek sam smatrao da je svaki razgovor bolji i važniji od bilo kakvog pokazivanja snage, moći, sile. Nažalost, u ovom vremenu previranja u svijetu, ako ste pažljivo slušali Ursulu i Macrona, jasno je da će Europa pokušati izdvojiti se kao cjelina od SAD-a u narednom razdoblju. Europi je, na neki način, potrebno da pokaže svoju moć”, rekao je Vučić pa dodao:

“Kada je netko u teškoj poziciji i stjeran u kut, tada poduzima iracionalne korake. U Sarajevu s radošću gledaju na sve to i pokušavaju Europu iskoristiti kao trojanskog konja za uništenje Republike Srpske.”

Istaknuo je da je to jedan od razloga zašto se u Srbiji provodi obojena revolucija.

“Srbija poštuje Daytonski sporazum i teritorijalni integritet BiH. Srbija se zalaže za mir, poticat ćemo dijalog, mir, i sačuvati ga pod svaku cijenu. Ne smijemo dopustiti traktorijade, protjerivanja četnika – sve sam to već vidio i čuo, a to mnogo više govori o onima koji to govore nego o bilo kome drugome”, istaknuo je.

Najavio je da će sutra razgovarati s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

“Zahvalan sam na licemjerju koje sam uočio nakon dva dana čekanja, kada su se pojavili s onako jadnim priopćenjem, tvrdeći da su povrijeđene tri žene, od kojih je jedna i dalje u bolnici. Usporedili su to s ‘velikim napadom Vlade na nevladine organizacije’. To je zapravo samo prikupljanje informacija. Nitko nije uhićen, priveden ni procesuiran. Tužiteljstvo – čije smo zakone, usput, donijeli na njihov zahtjev – dalo je nalog policiji za prikupljanje informacija o malverzacijama”, rekao je Vučić.

“U narednim danima bit ćemo svjedoci brojnih laži, ni prvi ni posljednji put. Oni su uvijek ‘građani’, a svi ostali su ‘protiv građana’. Jadni trikovi obojene revolucije. Srbija će pobijediti i biti uz svoj narod. Recite mi jednu zemlju na svijetu u kojoj je uhićen legitimno izabrani predsjednik republike, parlamenta i vlade? U kojoj zemlji se to dogodilo? Nije bilo ni u Vanuatuu ni u Tongi. To su njihove europske norme”, rekao je.

“Vode se vlastitim političkim interesima. U svakom slučaju, uskoro očekujem važne razgovore s visokim američkim dužnosnicima, bit će zanimljivih tema. Macron je rekao da se Europa mora brutalno naoružavati”, dodao je Vučić.

“Svedoci smo brutalnih napada na žene i muškarce od strane onih kojima stvari izmiču kontroli. Požuruju se i organiziraju nemire i nerede”, istaknuo je.

Bošnjaci ne žele mir?

“Zna se tko je koga i zašto napao. U ponedjeljak ćemo pitati tužiteljstvo protiv koga su podnesene kaznene prijave. Sve nasilnike očekuju rešetke jer ovo je pravna država i pravni poredak”, naglasio je.

Milorad Dodik na početku obraćanja zahvalio je predsjedniku Vučiću na gostoprimstvu.

“Da je Srbija pretrpjela veliku štetu zbog onih koji je blokiraju – jest. Mora vratiti snagu koju je imala na međunarodnoj sceni i prestati s aktivnostima koje narušavaju njenu dobru poziciju”, rekao je.

Istaknuo je da ljudi u Bosni i Hercegovini ne žele mir.

“Nama je u Banjoj Luci jasno da Bošnjaci iz Sarajeva žele ratni sukob”, rekao je Dodik.

“Bošnjaci nikada nisu podržali Daytonski sporazum, za razliku od Republike Srpske”, istaknuo je.

“I tada su planirali nanijeti Republici Srpskoj odlučujući udarac i izbrisati je s geopolitičke karte”, rekao je.

Dodao je da je dobio poziv iz Tužiteljstva.

Pozvao je na razgovor.

“Kriminalci trebaju odgovarati”

“Nastavit ćemo našu političku borbu, pozivam na razgovor i sve Srbe da ostanu mirni. Svatko tko bi iz strasti ili bilo kojeg drugog razloga pokušao počiniti nasilje ne pomaže i bit će neprijatelj Republike Srpske”, rekao je Dodik.

“Naša politika je povratak na Daytonski sporazum, a nikako rat”, istaknuo je.

“Vi ne želite razgovarati. Želite destabilizirati. Upravo sam obaviješten da su nam poslali poziv da sutra dođemo u Sarajevo, ali po njihovim pravilima, pa su zaključili da nemam 24 sata za odaziv i da moram doći u ponedjeljak. Riječ je o organiziranoj skupini koja tamo sjedi i stvara atmosferu koja bi trebala dovesti do sukoba”, rekao je Dodik.

“Mi ne stojimo iza bilo kakvog kriminala. Svi kriminalci trebaju odgovarati, ali to ne smije služiti kao izgovor”, dodao je.

