Vojni analitičar: Izraelci sigurno neće ulaziti duboko u teritorij Libanona iz dva razloga

MAHMOUD ZAYYAT / AFP

Vojni analitičar Goran Redžepović gostovao je u N1 Newsnigthu gdje je s Domagojem Novokmetom analizirao napad Irana na Izrael.

“Rezultati napada se ne znaju jer je izraelska vojska pozvala da se ne javljaju rezultati učinka raketa kako se neprijatelju ne bi osigurale dodatne informacije. Za razliku od napada 13. travnja ove godine kad je samo jedna raketa uspjela proći sad je korištena salva od većeg broja raketa”, komentirao je Redžepović napad Irana na Izrael.

Što je i kako funkcionira Iron Dome? Najbolja protuzračna obrana koju koristi Izrael

Objasnio je i što je Iron Dome odnosno Željezna kupola i koliko je učinkovit taj sustav protuzračne obrane koji koristi Izrael.

“To je sustav koji je napravljen za obranu od raketa malog dometa uglavnom one koje se lansiraju iz Gaze ili južnog Libanona i to je prva linija proturaketne obrane. Oni imaju tri razine obrane što se tiče balističkih projektila. Iron Dome su relativno jeftine rakete, presretači. One su najniža razina obrane. Relativno su malog dometa i u ovom slučaju nije bio toliko presudan koliko rakete Strijela dva i Strijela 3 i Davidova praćka”, objasnio je Redžepović.

Zalihe Irana i Izraela?

Redžepović je odgovorio i na pitanje kako Iran i Izrael stoje sa zalihama raketa i projektila.

“Iran sigurno nema dovoljnu količinu projektila da bi klasičnim bojevim glavama nešto bitno ugrozio Izrael. Te rakete bi mogle imati učinak kad bi imale neki razarajući učinak nuklearne bojeve glave.

Izraelci imaju jaku puno raketa. Ne zna se točno koliko, ali mislim da imaju dovoljno. Pogotovo sad kad su im Amerikanci pritekli u pomoć za presretanje balističkih projektila”, kaže Redžepović.

Kopnena invazija Izraela u Libanon

Redžepović je komentirao i što Izrael može postići na kopnenom teritoriju u Libanonu.

“Izrael može puno toga postići, ali pitanje je što je racionalno od svega. Ja mislim da je cilj operacije da likvidira uz granicu uređene položaje Hezbolaha. Izraelci sigurno neće ulaziti duboko u teritorij jer tako ulaze u rizik dugotrajnog rata i velikih gubitaka. Očekujem da će izraelski udari biti vrlo limitirani. Hezbolah će imati defenzivne akcije i taj otpor neće biti toliko proporcionalan snazi izraelskih kopnenih jedinica koje će ući. Bit će žrtava s obje strane, samo mnogo manje s izraelske.

Hezbolah je sada dezorganiziran. Cilj akcije s pejdžerima je bio da se uništi sustav elektroničke komunikacije Hezbolaha. Sad je njihova komunikacija svedena na kurirsku službu, a čim imate takvu komunikaciju vojska je manje pokretna, manje učinkovita, sporije dobiva zapovjedi i prem tome ne možemo očekivati značajniji otpor Hezbolaha u pograničnom području”, zaključio je Redžepović.

