Vojni analitičar o ukrajinskoj protuofenzivi: “Ne možemo očekivati masivni udar”

Izvor: REUTERS/Violeta Santos Moura/ilustracija

Vojni analitičar Goran Redžepović u Dnevniku N1 televizije analizirao je stanje na bojištu u Ukrajini. Komentirao je i kada bi mogla početi najvaljena ukrajinska protuofenzivu, a osvrnuo se i na novu vojnu pomoć u vidu MiG-ova koje zapadni saveznici šalju Ukrajini.

Ruski napad na istočni ukrajinski grad Bahmut je zastao, a ukrajinski branitelji su utvrdili svoje položaje, pokazuju posljednje informacije.

“Što se tiče Bahmuta, Ukrajincima je cilj da drže otvorene linije snabdjevanje i da spriječe eventualno opkoljavanje njihovih snaga u gradu. Kod Avdike su Rusi pokušali dvostruki obuhvatni manevar sa sjevera i juga, ali su i tu zaustavljeni jer nisu imali snage za sljedeći prodor”, kazao je Redžepović.

Osvrnuo se i na najavljenu ukrajinsku protuofenzivu. “Što se tiče ukrajinske protuofenzive, ona neće biti niti se može očekivati kako se najvljuje velika strategijska. Prvo, to će se dogoditi kad se stvore vremenski uvjeti, kad pretane sezona blatnog terena. Drugo, Ukrajinci će do kraja travnja dobiti dvije mehanizirane brigade zapadne pomoći tako da to nisu snage za neki masivni udar. Ne možemo očekivati neki masivni udar osim ako ne dođe do raspad fronta kao što je bilo kod Harkiva u rujna.”

Redžepović je pojasnio i što točno znači raspad fronta. “To znači da prestaje funkcionirati sustav zapovijedanja, logistike, da se jave lokalne pobune stanovništva, ali to je malo vjerojatno.”

“Neke realne ukrajinske snage za protudar – narastanje dodatnih snaga na 6 do 8 mehaniziranih birgada – to se može očekivati od sredina ljeta pa nadalje, to će već biti ozbiljnija snaga koja bi mogla napraviti strategijski proboj na frontu da se cijela klima promijeni”, dodao je Redžepović.

Osvrnuo se i na slanje MiG-ova Ukrajini, navodeći da to neće donijeti preokret, ali je pojasnio kako ih se može koristiti.

“Neće donijeti preokret, to je stara tehnologija, oni su inferiorni u odnosu na sadašnje ruske lovce, imaju stare rakete, u nekom zračnom boju s ruskim lovcima, Rusi imaju apsolutnu prednost”, rekao je Redžepović i dodao:

“No, Ukrajina će održavati svoje postojeće kapacitete, a može ih koristiti i za presretanje krstarećih projektila i mogu ih dograditi s proturadarskim raketama.”

