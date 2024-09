Vojni analitičar: Ovo što je Ukrajina izvela s vojnog aspekta je vrlo upitno

Podijeli :

Vojni analitičar Marinko Ogorec gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao stanje na ratištu u Ukrajini te napetosti nakon masovne eksplozije pagera u Libanonu u kojima je ozlijeđeno više od tisuću pripadnika Hezbolaha, dok ih je devet poginulo.

Nevjerojatne posljedice

“I prije su se koristili mobiteli za lociranje protivnika. Upravo zbog toga je Hezbolah uveo pagere koji su puno zastarjeliji od pametnih telefona smatrajući kako će komunikacija biti sigurnija i ljudi bolje zaštićeni. Vidimo da su se prevarili”, izjavio je Ogorec komentirajući masivnu eksploziju pagera pripadnika Hezbolaha.

Ogorec je i ocijenio kako se radi o izuzetno složenoj obavještajnoj aktivnosti s posljedicama “koje su gotovo nevjerojatne.”

“Hezbollah i Izrael su u sukobu i ovo je recimo situacija kada, vojničkim rječnikom, u nekoliko sekundi izbacite cijelu jednu brigadu “van uporabe”… Ovo je u svakom slučaju dobro programirana i složena kibernetička operacija. Ako se u nekoliko sekundi dogodi da eksplodira par tisuća pagera onda je to očito dobro osmišljena i usmjerena aktivnost koja se ne može dogoditi slučajno. Naravno da Izrael neće preuzeti odgovornost, nitko ni ne bi u ovakvoj situaciji”, dodao je.

Ustvrdio je i kako smatra da će Hezbolah uzvratiti, no kako za početak moraju konsolidirati njihov sustav komunikacije koji je kompromitiran.

“Vrijeme za njihovu će osvetu će trajati neko vrijeme. Kakva će ona biti, to ćemo još vidjeti”, rekao je.

Letica: Nezapamćena diverzija pagerima tek je početak

Rat u Ukrajini

Komentirajući situaciju na ukrajinskoj bojišnici Ogorec je ocijenio kako je pokrajina Donbas krajnji cilj ruske vojne kampanje u Ukrajini

“Konačni cilj je vjerojatno izbijanje na obalu Dnjepra ali to će se pričekati. Vjerojatno su sad ciljevi ovladavanje Pokrovskim koji je ključna logistička razdjelnica na tom području. S padom tog grada puno toga bi se promijenilo na štetu Ukrajine na području Donbasa”, dodaje.

Ogorec se osvrnuo i na vojne akcije koje ukrajinska vojska provodi u ruskoj oblasti Kursk ocijenivši ih upitnim.

“Naime, u svakoj operaciji vrlo je riskantno dijeliti snage na dva potpuno nepovezana dijela bojišnice. Ovo što je Ukrajina izvela s vojnog aspekta je vrlo upitno. To se u pravilu ne radi nego se fokusira na ono što vam je strateški cilj. To pogotovo ne radi slabija strana kao što je Ukrajina. Ako je vojni cilj bilo ovladavanje nuklearnom elektranom, to im nije uspjelo. Ako je vojni cilj bio izvlačenje ruskih vojnih snaga iz Donbasa, niti to im nije uspjelo. Što se tiče mogućnosti argumenata u potencijalnim pregovorima, nisam siguran da je to opcija jer oni nisu na vidiku. Rusi neće pristati na pregovore dok ne potisnu Ukrajince iz Kurska”, zaključio je.

