Sindikalist o kolektivnim ugovorima: Ako nas ne pozovu na pregovore, dolazimo s transparentima

Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić gostovao je u N1 Dnevniku kod Igora Bobića gdje je komentirao početka školske godine i nastavak pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Stipić se osvrnuo na pravilnik o pomoćnicima u nastavi koji je donesen sredinom srpnja.

Roditelji i stručnjaci zgroženi novim pravilnikom o pomoćnicima u nastavi: “Mislim da je to općenito loše za djecu”

“Koliko je s jedne strane riješio neke probleme, s druge strane je ostalo dosta otvorenih pitanja. Ono što najviše brine roditelje su ograničenja u pogledu broja pomoćnika u nastavi u posebnim razrednim odijelima. Taj broj se nije do sada tako limitirao”, kaže Stipić i dodaje da mnogi kojima je to potrebno, neće imati pomoć u nastavi.

U takvim razrednim odijelima to će otežati radi učiteljima, ističe Stipić. “Roditelji su zabrinuti kakvi će onda biti ishodi rada s njihovom djecom.”

Stipić je najavio da će sindikat Preporod krajem tjedna progovoriti puno konkretnije o problemima s koijma se susreću pomoćnici u nastavi.

Problem s pomoćnicima u nastavi je uvijek među top tri problema, tvrdiStipić. “Znamo da je to osjetljivo pitanje i da ga trebamo rješavati na vrijeme. Pa baš zato ne bismo trebali pravilnik donositi 15.7. Zna se da je to previše važno pitanje, a onda dođu godišnji odmori, pa niti imate reakcije na to. Zatim, brzo dođe deveti mjesec i svjedočimo čemu svjedočimo”, poručuje Stipić.

“Ministar kao da to gleda iz nekih svemirskih perspektiva i njemu se to čini uređeno, a gdje god zagrebeš – problemi”, dodaje Stipić.

Razgovori o granskim kolektivnim ugovorima

Stipić se nada da će uskoro dobiti poziv na pregovore o granskim kolektivnim ugovorima i da će se ta priča brzo završiti.

Sindikalist: Gospodo iz Vlade, odlukom o dizanju plaća tjerate učitelje dalje od škola

“Sindikati zapravo poboljšanja položaja svojih članova, a onda i svih radnika u školama, mogu ostvariti jedino kroz kolektivne pregovore. Mi nemamo neke druge mogućnosti. Zato ćemo ih maksimalno požurivati. Ja ću biti iznenađen ako do kraja idućeg tjedna ne dobijemo poziv za pregovore”, kazao je Stipić.

Stipić je otkrio što planiraju ako im uskoro ne stigne poziv na pregovore.

“Ako se to ne bi dogodilo, mi ćemo se tamo ukazati, ali ne kao u petak. Mi ćemo doći s transparentima, bit će tamo pozornica – prosvjed. Pa ako ne može drugačije, onda će nas možda čuti kad ćemo biti glasniji”, poručuje Stipić.

