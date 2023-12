Vučić hvalio Milana Bandića i usporedio ga s Einsteinom: “Htio je to napraviti u Zagrebu”

Podijeli :

Vladimir Vasic/ATAImages/PIXSELL

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u televizijskoj emisiji hvalio je bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Vučić je gostovao u emisiji “Ćirilica” na TV Happy, u kojoj je drugi sudionik emisije, povjesničar Goran Šarić, spomenuo Zagreb na način da je kritizirao aktualnu zagrebačku vlast i ustvrdio da grad nikad nije bio tako prljav i da ga vodi ekipa koja nema iskustva.

“To su ljudi koji nisu obrazovani. Nije vrijeme za promjenu trenera pred utakmicu s Brazilom. Nije sada vrijeme da se ulazi u eksperimente i stavljaš ljude koji 20 godina studiraju”, rekao je.

“Mi vidimo što se u Zagrebu događa, da divlje svinje jure po centru. Slikao sam kako izgleda grad koji je bio jedan od najljepših. Ovo oni nude, to su “građanisti”. Donijeli su tramvaje stare 26 godina. To su ovi ljudi napravili. Ono što ti lažni ekolozi rade u Zagrebu, to bi radili i u Beogradu. Važno je da se ljudi u Srbiji skoncentriraju na izborima. To su isti ljudi u Zagrebu i u Beogradu. Isti mentalni sklop, isti Soroševi fondovi. Bez obzira imaju li dobre namjere, ne može čovjek s dobrim namjerama voziti avion. Pilot vozi avion”, rekao je Šarić.

“Mislim da je Zagreb puno izgubio preranim odlaskom Bandića sa životne scene. On je za neke, što se sposobnosti tiče, svakako bio Albert Einstein. I pored svih naših razlika, on je bio strahovito snalažljiv tip, Hercegovac, marljiv, sposoban. Uhvatio je istog trenutka priču oko Beograda na vodi i htio napraviti Zagreb na vodi. Pitao me šeik o tome, a ja sam rekao da nisam najveći navijač Hrvatske, ali ako im se isplati, trebaju to napraviti’, rekao je Vučić.

