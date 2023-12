Bačić o pisanju Nacionala: Ako je to točno, njegova karijera u ministarstvu je završena

Podijeli :

Tjednik Nacional objavio je da savjetnik ministra Davora Filipovića pritišće novinara da od direktora Mreže TV traži da njemu osobno isplati polovicu budžeta za oglašavanje državnih tvrtki, a koji im je on dodijelio.

Te je napise komentirao i potpredsjednik Vlade Branko Bačić koji navodi da nije detaljno upoznat s tim.

“Vidio sam samo naslov, nisam uspio to pročitati. Vidio sam… U svakom slučaju, treba vidjeti koliko su ti transkripti točni. Ako je to točno, to je za svaku osudu”, kazao je ministar Bačić.

Nacional objavio snimke: Suradnik ministra obećava javni novac, ali traži da ga onda “podijele”

Nacional je dobio više audiosnimki koje je novinar Marin Vlahović snimio tijekom razgovora koje je vodio s Juricom Lovrinčevićem, a u kojim je Filipovićev savjetnik pokušava iznuditi dio državnog novca.

“Ako je to točno, jasno je da je njegova karijera u ministarstvu završena”, rekao je Bačić o tome.

“Ako je točno to što sam pročitao, oduđujem to, to je neprihvatljivo, ne smije se to događati. Treba se pažljivo ponašati sa sredstvima naših poreznih obveznika, nikakva zlouporaba položaja ne dolazi u obzir, to je kazneno djelo. Nisam detaljno upoznat. Ako je točno, mislim da je zaključen njegov rad u ministarstvu – ako je točno”, zaključio je Bačić.

