Trump za ministricu obrazovanja izabrao suosnivačicu WWE-a

Izabrani američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je za novu ministricu obrazovanja izabrao suosnivačicu World Wrestling Entertainmenta (WWE) Lindu McMahon.

Linda McMahon, koja je u vrijeme prve Trumpove administracije od 2017. do 2019. vodila Upravu za malo poduzetništvo, trenutačno je supredsjednica njegovog tima koji priprema republikansku inauguraciju u siječnju.

Trump je rekao da će se McMahon “neumorno boriti” kako bi roditeljima omogućila da donesu najbolje obrazovne odluke za svoje obitelji.

“Linda će iskoristiti desetljeća svojega iskustva u vodstvu, kao i duboko razumijevanje obrazovanja i poslovanja, kako bi ojačala sljedeću generaciju američkih studenata i radnika te dovela Ameriku na prvo mjesto u obrazovanju u svijetu. Vratit ćemo obrazovanje u SAD, a Linda će predvoditi ta nastojanja.”

Zaradila miljarde na profesionalnom hrvanju

McMahon i njezin suprug, Vince McMahon, suosnivači su World Wrestling Entertainmenta. Prethodno je bila izvršna direktorica WWE-a, ali je odstupila 2009. kako bi se kandidirala za američki Senat u Connecticutu kao republikanska kandidatkinja 2010.

Poražena je od demokrata Richarda Blumenthala na izborima 2010.

McMahon je postala republikanska kandidatkinja Connecticuta za Senat u utrci 2012. prije nego što je izgubila od demokrata Chrisa Murphyja.

Velika donatorica i na čelu Trumpovog think-tanka

McMahon, koja je konkurirala za ministra trgovine, bila je na čelu Administracije za mala poduzeća (SBA) u Trumpovoj prvoj administraciji i bila je veliki donator i prvi podupiratelj republikanskog novoizabranog predsjednika kada se prvi put natjecao za Bijelu kuću prije gotovo deset godina.

Suosnivačica i bivša izvršna direktorica franšize profesionalnog hrvanja WWE, dala je ostavku u SBA 2019. kako bi vodila pro-Trumpovu skupinu America First Action. Također predsjeda America First Policy Instituteom, Trumpovim think tankom.

