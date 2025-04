Ovdje je posljednja utvrda nekoć snažne stranke, a i županija u kojoj HDZ-a ima tek u tragovima

Podijeli :

Nikola Ćutuk/Damir Špehar/Marijan Sušenj/PIXSELL

Uoči lokalnih izbora donosimo pregled političkih scena u svim regijama Hrvatske: tko je na vlasti u gradovima, a tko ima većinu u županijskim skupštinama. U ovom tekstu bavimo se središnjom Hrvatskom.

U tri županije središnjeg dijela Hrvatske – Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj – u protekla tri do četiri izborna ciklusa nije bilo značajnijih političkih promjena.

Jedino se u Sisačko-moslavačkoj na lokalnim izborima 2017. dogodio značajniji zaokret. Naime, nakon lokalnih izbora 2013. HDZ nije imao vlast niti u županiji niti u jednom od sedam tamošnjih gradova.

Županija iz lijevog u desno

SDP je bio na vlasti u Sisku i Kutini, a imao je i županicu Marinu Lovrić Merzel. Petrinju je vodio HNS-ov gradonačelnik Darinko Dumbović koji je kasnije prešao u Reformiste. U Popovači, koja je status grada dobila 2011. godine, na vlasti je bio HSP, a HSLS je držao vlast u preostala tri grada – Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Novskoj. No, sva ta tri grada je na izborima 2017. preuzeo HDZ, kao i Kutinu od SDP-a. Usto je HDZ došao na vlast i u županiji i umjesto Lovrić Merzel župan je postao Ivo Žinić. Tako se u samo jednom ciklusu lokalnih izbora ova županija iz lijevo-liberalnog položaja prevrnula udesno, budući da je Popovaču i dalje držao HSP. Jedino je u središtu županije, Sisku, na vlasti i dalje bio SDP s gradonačelnicom Kristinom Ikić Baniček, a u Petrinji reformist Dumbović.

U ovom dijelu Hrvatske HDZ nije pustio dublje korijenje. Tu je utvrda SDP-a, a i nove ambiciozne stranke

Četiri godine kasnije, na izborima 2021. nije bilo puno promjena, osim što je umjesto kompromitiranog Žinića za župana izabran mladi HDZ-ov Ivan Celjak. HDZ je osvojio i tada potresom poharanu Petrinju gdje je umjesto Dumbovića za gradonačelnicu je izabrana Magdalena Komes, koja je danas i saborska zastupnica. No, HDZ je u međuvremenu izgubio vlast u Glini gdje je pobijedio nezavisni Ivan Janković sa svojom listom.

U Županijskoj skupštini na vlasti je široka koalicija predvođena HDZ-om u kojoj su HSLS, HSS, HSP, HKS, HNS i HSU i ima samostalnu većinu.

SDP-ova Ikić Baniček na čelu je Siska od 2013. godine, a ujedno je i saborska zastupnica. U svibnju će pokušati osvojiti četvrti mandat.

Iako u Gradskom vijeću HDZ ima najviše vijećnika, SDP-ova koalicija uz potporu nekolicine nezavisnih vijećnika ipak ima većinu.

Afere gradonačelnika Kutine i Popovače

Zanimljivo je bilo u Kutini nakon prošlih lokalnih izbora. Tamo je 2021. svoj drugi mandat već u prvom krugu osvojio HDZ-ov gradonačelnik Zlatko Babić. Potom je izbila afera zbog koje je četiri mjeseca proveo u istražnom zatvoru i za koju mu se danas sudi, a napustio je i HDZ. Ne i gradonačelničku dužnost. U ljeto 2021. zviždačica Adrijana Cvrtila, u to vrijeme direktorica komunalne tvrtke Eko Moslavina, tvrdila je kako je gradonačelnik Babić od nje zatražio da zaposli osobe koje toj tvrtki nisu bile potrebne. Navodno je želio uhljebiti nekoliko ljudi kako bi zauzvrat dobio podršku u Gradskom vijeću. Iako mu se sudi za političko pogodovanje, Babić je nedavno najavio kandidaturu i za treći gradonačelnički mandat, ovoga puta s nezavisnom listom “Za Kutinu koja raste”. HDZ, pak, ide na izbore sa svojim kandidatom.

Oko Zagreba se između HDZ-a i SDP-a ugurala stranka koja je već prošla raskol, ali još drži dva grada

Problema sa zakonom imao je (i ima, jer mu se sudi) HSP-ov gradonačelnik Popovače Josip Mišković, koji je na toj dužnosti od 2013. godine. USKOK je protiv njega podigao optužnicu zbog zlouporabe položaja i ovlasti tereteći ga da je 2015. godine kao gradonačelnik, ali i predsjednik lokalnog nogometnog kluba dogovorio obnovu svlačionica po cijeni većoj od tržišne te oštetio gradski proačun za 80-ak tisuća kuna. Također ga terete da je posao nabave i postavljanja elektroinstalacija u svlačionicama dodijelio tvrtki čija je direktorica njegova supruga. No, i on će u svibnju u izbornu utrku za četvrti mandat kao kandidat koalicije HSP-a, HSLS-a i Mosta.

HDZ na vlasti u Novskoj i Hrvatskoj Kostajnici

Osim u Petrinji, HDZ uoči lokalnih izbora ima vlast i u Novskoj te Hrvatskoj Kostajnici.

Marija Kušmiš gradonačelnica je Novske od 2022. godine nakon što je prethodno izabrani gradonačelnik Marin Piletić imenovan ministrom rada i socijalne skrbi. Inače, Piletić je na izborima 2021. pobijedio u prvom krugu s osvojenih 63,7 posto glasova. Većinu u Gradskom vijeću ima koalicija HDZ-a i HSS-a.

U Hrvatskoj Kostajnici od 2017. je na čelu grada HDZ-ov Dalibor Bišćan. Kada je prvi put izabran bilo mu je tek 28 godina i bio je najmlađi gradnačelnik u Hrvatskoj. Ujedno i jedini koji je tad još bio student. Na prošlim izborima Bišćan je pobijedio bez protukandidata kao jedan od pet izabranih gradonačelnika koji na tim izborima nisu imali ikoga s druge strane. Osim toga, malogdje neka stranka ima tako uvjerljivu većinu u gradskom vijeću kao HDZ u Hrvatskoj Kostajnici – 11 od 14 vijećnika.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Ivan Celjak (HDZ)

Sisak: Kristina Ikić Baniček (SDP)

Glina: Ivan janković (nezavisni)

Hrvatska Kostajnica: Dalibor Bišćan (HDZ)

Kutina: Zlatko Babić (nezavisni / ex-HDZ)

Novska: Marija Kušmiš (HDZ)

Petrinja: Magdalena Komes (HDZ)

Popovača: Josip Mišković (HSP)

Bjelovar je glavno uporište HSLS-a

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji najjača oporbena stranka SDP već dugi niz godina nema pristupa vlasti ni u Županijskoj skupštini niti u pet tamošnjih gradova. Do 2017. imao je SDP gradonačelnika u Daruvaru, ali 2017. grad je preuzeo HDZ i drži ga do danas. HDZ je već dva desetljeća na vlasti i u Garešnici te Grubišnom Polju, dok je na čelu Čazme HSS-ov veteran Dinko Pirak, ali uz snažnu podršku HDZ-a.

U tradicionalnoj utvrdi HDZ-a sve je više nezavisnih gradonačelnika. No iza većine njih ipak stoji stranka

Središte županije, Bjelovar, bio je i ostao uporište HSLS-a još od vremena dok je na čelu grada bila Đurđa Adlešič. Tek od 2013. do 2017. gradonačelnik Bjelovara bio je Anton Korušec, član tada novoosnovane stranke Akcija Bjelovarsko-bilogorska no i on je prije toga član HSLS-a. Od 2017. na čelu grada je Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i saborski zastupnik. Nekad snažnom i nacionalno važnom HSLS-u Bjelovar je preostao kao posljednja veća stranačka utvrda.

‘Zaratili’ dosadašnji patneri

Bjelovarsko-bilogorski župan od prošlih je lokalnih izbora HDZ-ov Marko Marušić, koji je u drugom izbornom krugu pobijedio dotadašnjeg župana Damira Bajsa. Tijesnu većinu u Županijskoj skupštini ima koalicija HDZ-HSLS-DHSS, ali uzdrmana najavom HSLS-a da na predstojećim izborima neće podržati Marušića, nego ići sa svojom kandidatkinjom za županicu, Ivanom Jurčević Piščević.

S druge strane, HDZ u Bjelovaru neće imati gradonačelničkog kandidata, jer su u stranci svjesni da je Hrebaka teško pobijediti. Govori se čak da bi se ovaj lokalni sukob HDZ-a i HSLS-a mogao preliti i na odnos tih dviju stranaka na nacionalnoj razini gdje su skupa u vladajućoj koaliciji.

Dva gradonačelnika iz “prošlog stoljeća”

U ovoj županiji dvojica gradonačelnika doslovno su iz prošloga stoljeća. HSS-ov Dinko Pirak na čelu je Čazme još od 1999. godine. U međuvremenu je mandate osvajao bez većih problema, a sadašnji je s lakoćom osvojio u prvom krugu. HSS ima i uvjerljivu većinu u Gradskom vijeću, devet od 15 vijećnika.

Istra je i dalje IDS-ova, Rijeka ‘crvena’, a Kvarner… “Tamo se dogodila dramatična promjena”

Drugi “iz prošloga stoljeća” je gradonačelnik Grubišnog Polja, HDZ-ovac Zlatko Mađeruh. On je na toj dužnosti od 1998. godine. No nakon 27 godina dužnosti Mađeruh se uoči ovih izbora odlučio povući u mirovinu, a kandidat će biti njegov sadašnji zamjenik Zlatko Pavičić. U Gradskom vijeću HDZ ima natpolovičnu većinu.

HDZ je na vlasti i u preostala dva grada. Daruvar je ‘preoteo’ SDP-u 2017. godine kada je gradonačelnik postao i do danas ostao Damir Lneniček. Oba mandata osavajao je već u prvom krugu. Njegov stranački kolega Josip Bilandžija također je od 2017. na čeklu Garešnice, a prethodno je u jednom mandatu bio dogradonačelnik. Vijećničku većinu u garešničkom Gradskom vijeću ima koalicija HDZ-HSLS-HSP.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: HDZ

župan: Marko Marušić (HDZ)

Bjelovar: Dario Hrebak (HSLS)

Čazma: Dinko Pirak (HSS)

Daruvar: Damir Lneniček (HDZ)

Garešnica: Josip Bilandžija (HDZ)

Grubišno Polje: Zlatko Mađeruh (HDZ)

HDZ-ove vijećnike broji se na prste jedne ruke

A kao što u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji SDP već godinama nema ‘pristupa’ vlasti ni u gradovima ni u Županijskoj skupštini, tako u Koprivničko-križevačkoj HDZ-a nominalno već dugo nema na vlasti ni u županiji ni u tri tamošnja grada. U Županijskoj skupštini HDZ ima osam od 37 vijećnika, a što se tiče gradskih vijeća – u Koprivnici i Križevcima po troje vijećnika, a u Đurđevcu samo jednoga.

Doduše, HDZ stoji iza dugovječnog župana Darka Korena.

U ova četiri grada bit će napeta utrka za gradonačelnika. Puhovski: “Puno ovisi o izlaznosti. Zna se kome odgovara manja”

Koren je isprva bio član HSS-a no nezadovoljan politikom vodstva stranke na čelu s Krešom Beljakom, 2017. napušta stranku i osniva Mrežu nezavisnih lista s kojom nastavlja voditi županiju i kontrolirati većinu u Županijskoj skupštini. Korenu je sadašnji mandat četvrti u nizu, a na izborima u svibnju ponovno će imati podršku HDZ-a.

‘Crvena’ Koprivnica, a ‘nezavisni’ Križevci i Đurđevac

Sjedište i središte županije, Koprivnica, politički je već više od dva desetljeća čvrsto u rukama SDP-a, prvo za mandata Zvonimira Mršića, a sada i Mišela Jakšića. Jakšić, koji je i saborski zastupnik te potpredsjednik SDP-a, na čelu grada je od 2017. godine. Oba mandata osvojio je pobjedama u prvom krugu. Većinu u Gradskom vijeću – 11 od 19 vijećnika, ima koalicija predvođena SDP-om u kojoj su HSS, HSU, HSLS i GLAS.

S druge strane, Križevci su do pretprošlih lokalnih izbora bili uporište HSS-a, a od onda je dvaput pobjeđivao nezavisni Mario Rajn sa svojom nezavisnom listom. Međutim, on se na predstojećim izborima neće kandidirati za gradonačelnika, nego za zamjenika župana SDP-ovom kandidatu Tomislavu Golubiću. Rajn je prvi mandat osvojio pobijedivši dotadašnjeg gradonačelnika Branka Hrga, nekadašnjeg šefa HSS-a i saborskog zastupnika, a danas državnog tajnika u Ministarstvu obrane. Inače, Rajnova nezavisna lista i SDP imaju većinu u Gradskom vijeću.

U trećem gradu ove županije, Đurđevcu, na vlasti su Nezavisni, politička platforma koju je osnovao bivši gradonačelnik, a sadašnji saborski zastupnik Željko Lacković s namjerom da na njoj okupi nezavisne gradonačelnike i načelnike iz cijele Hrvatske. Lackovićevi Nezavisni na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima vezali su se uz Domovinski pokret (DP), a sada uoči lokalnih uz DOMiNO.

Član Nezavisnih je i đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči, koji dužnost obnaša u svom drugom mandatu. Na prošlim izborima pobijedio je u prvom krugu s uvjerljivih 67,74 posto glasova birača.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Županijska skupština: MREŽA i HDZ

župan: Darko Koren (MREŽA)

Koprivnica: Mišel Jakšić (SDP)

Đurđevac: Hrvoje Janči (Nezavisni)

Križevci: Mario Rajn (nezavisni / SDP)

