Izvor: Shutterstock

Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je za portal The Local Germany da će parlamentarci uskoro raspravljati o nacrtu zakona o dopuštanju dvojnog državljanstva.

Ljudi u Njemačkoj koji se žele naturalizirati kao Nijemci i zadržati svoje prvo državljanstvo sada imaju datum kada će Bundestag razmotriti njihovu situaciju, a to je prije Božića. “Useljenici koji žele trajno ostati u Njemačkoj trebali bi dobiti priliku sudjelovati i dati puni doprinos naturalizaciji. Modernizacija Zakona o državljanstvu ima za cilj stvoriti pravni okvir za to”, rekla je glasnogovornica saveznog ministarstva unutarnjih poslova za The Local.

“Višestruko državljanstvo općenito bi trebalo biti dopušteno. Za naturalizaciju stoga više neće biti potrebno odreći se prethodnog državljanstva”.

Prema mišljenju Ministarstva, novi zakon također će skratiti vrijeme koje netko mora živjeti u Njemačkoj prije nego što stekne pravo na državljanstvo kroz naturalizaciju. Osobe koje pokažu dokaze integracije u njemačko društvo također će imati kraće vrijeme čekanja za naturalizaciju, kao poticaj.

Početak kraja dugog čekanja

Ova vijest označava početak kraja dugog čekanja za mnoge stanovnike Njemačke – koji su odgađali dobivanje njemačkog državljanstva zbog općeg zahtjeva da se odreknu svog prethodnog državljanstva.

Iznimke su bile dostupne samo onima čije je drugo državljanstvo bilo iz Europske unije, onima iz zemalja koje ne dopuštaju odricanje i onima koji su podnijeli zahtjev za posebno dopuštenje da zadrže svoje izvorno državljanstvo zbog poteškoća – često dug i birokratski proces .

Dok su druge zemlje, poput Danske 2015., već liberalizirale svoje zakone o dvojnom državljanstvu, Kršćanski demokrati (CDU) Angele Merkel ostali su čvrsto protiv toga. S obzirom na to da se radi o dominantnoj političkoj snazi u zemlji, mnogi dugogodišnji stanovnici Njemačke gotovo su odustali od nade da će se zakon promijeniti.

Međutim, koalicijski sporazum iz 2021. između stranaka socijaldemokrata (SPD), liberalnih slobodnih demokrata (FDP) i zelenih zamrznuo je CDU iz savezne vlade prvi put od 2005. i ponovno probudio neke nade među ovim njemačkim stanovnicima. Tri su stranke izrazile svoju namjeru da reformiraju njemački imigracijski zakon kako bi se omogućilo dvojno državljanstvo.

No, zadnjih godinu dana nisu potvrdili kada bi mogli donijeti novi zakon, sve do sada. “SPD se dugo zalagao za modernizaciju zakona o državljanstvu i njegovu prilagodbu stvarnosti našeg imigrantskog društva”, kaže za The Local Sebastian Hartmann, predsjedavajući SPD-ovog kontingenta unutar Odbora za unutarnje poslove Bundestaga.

“Čak i danas, zbog zakonskih iznimaka, mnoge odluke o naturalizaciji donose se prihvaćanjem višestrukog državljanstva. Prekinut ćemo ovaj nejednak tretman tako da svatko može biti naturaliziran u budućnosti, a da se ne mora odreći svog državljanstva”.

Filiz Polat, predsjednica stranke Zelenih za migracije i integraciju u Bundestagu, rekla je za The Local da je dopuštanje dvojnog državljanstva promjena koja je “odavno trebala”. “Moderan zakon o državljanstvu neophodan je za useljeničku zemlju poput Njemačke”, kaže ona. “Državljanstvo će postati trajna veza pravne jednakosti, sudjelovanja i pripadnosti.”

Stephan Thomae, FDP-ov član Odbora za unutarnje poslove Bundestaga, rekao je da će naturalizacija biti moguća nakon pet godina, a ne sadašnjih osam. Uz dokaz o posebnoj integraciji – uključujući znanje njemačkog jezika – podnositelj zahtjeva za naturalizaciju trebao bi biti kvalificiran nakon tri godine.

“Ljudi koji dođu ovamo, grade život za sebe…”

“Ljudi koji dođu ovamo, grade život za sebe i osjećaju stalnu povezanost s Njemačkom trebali bi se brzo naturalizirati”, rekao je za The Local. “Želimo da ljudi koji žive s nama, koji su se dobro jezično, pravno, ekonomski i kulturno integrirali, koji pridonose uspjehu našeg društva i ispunjavaju svoje odgovornosti – također imaju povezana prava i učinimo ih trajnom ponudom integracije.”

Thomae je također rekao da FDP želi da reforma bude popraćena kampanjom za upoznavanje potencijalnih Nijemaca s njihovim novim pravima, pomažući poticanju naturalizacije.

Dok se sve tri vladine stranke slažu oko općeg načela dopuštanja višestrukih državljanstava, dugoročni stanovnici Njemačke koji se žele naturalizirati ipak bi trebali očekivati malo pravnih natezanja. Kao prvo, još nije jasno koliko manjih detalja još moraju riješiti.

Jedno potencijalno otvoreno pitanje jest i koliko daleko bi se državljanstvo trebalo generacijski protezati. Iako se djeca naturaliziranih Nijemaca ne bi morala odreći oba državljanstva, Thomae je rekao da bi trebala postojati jasna pravila o tome trebaju li unuci naturaliziranih Nijemaca morati odabrati državljanstvo ako već imaju pravo na drugo.

Ni Ministarstvo unutarnjih poslova ni zastupnici u Bundestagu još ne žele točno potvrditi kada očekuju da će novi zakon stupiti na snagu. Međutim, dugotrajni stanovnici u Njemačkoj vjerojatno još moraju malo pričekati jer Bundestag dorađuje nacrt zakona prije nego što ga usvoji.

“Savezno ministarstvo unutarnjih poslova trenutno priprema ovaj nacrt zakona i pažljivo ćemo ga ispitati”, kaže Hartmann. “Ako Vlada donese svoju očekivanu odluku u prosincu, trebali bismo biti u mogućnosti završiti parlamentarnu proceduru najkasnije do ljeta 2023.”

Ako, kao što se predviđa, novi zakon bude usvojen u ljeto 2023., stara pravila mogu se nastaviti primjenjivati kratko vrijeme – kako bi se osiguralo da su državni službenici spremni za nova pravila. Točno razdoblje čekanja vjerojatno će postati jasnije kada Bundestag započne raspravu o nacrtu zakona, prenosi Fenix Magazin.

