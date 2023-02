Podijeli :

Izvor: REUTERS/Dilara Senkaya

Spasilačke ekipe nastavljaju tražiti preživjele dok je broj mrtvih duž tursko-sirijske granice premašio 9.000. Očekuje se da će ti brojevi rasti kako se spasilački napori multinacionalnih spasilačkih timova ubrzavaju zbog ledenih i olujnih vremenskih uvjeta.

Ozlijeđeno je više desetaka tisuća ljudi. Od početka potresa novinar TRT-a World u Turskoj Aksel Zaimović prati situaciju iz minute u minutu, a za N1 iz Gaziantepa, grada koji je najviše pogođen potresom javio se i ispričao svoje dojmove te opisao kakva je trenutno situacija na terenu.

Zaimović je kazao da se s ekipom upravo vratio s jedne od lokacija na kojoj se traga za preživjelima koji se i dalje nalaze pod ruševinama.

“Tijekom noći pratili smo napore domaćih ekipa koje su nam rekle da su ekipe koje su i dalje na terenu morale koristiti sofisticiranu opremu kako bi došle barem do nekakvih tragova da bi utvrdili je li barem netko preživio na tim lokacijama. To je bilo indikativno da su uspjeli pronaći šest osoba u jednom stambenom kompleksu, a samo nekoliko zgrada niže uz ulicu uspjeli su pronaći jednu obitelj (žena i dvoje djece), u tom tenutku, ubrzo je dojava stigla i do najužih članova obitelji s kojima sam imao priliku razgovarati i rekli su da se najviše nadaju je da su oni još uvijek živi, ali spasilačke službe ih još nisu uspjele izvući i pronaći, iako su cijelu noć radile na tome”, ispričao je Zaimović.

Kazao je da su trenutne brojke o broju mrtvih samo preliminarne te da će one, nažalost, samo rasti iz sata u sat.

“Čuli smo i maloprije vremensku prognozu i zaista vremenske neprilike nikako ne idu na ruku spasilačkim ekipama, jako je teško tragati, pogotovo sinoć kad je temperatura pala ispod pet stupnjeva, a subjektivni osjećaj je bio kao da je deset stupnjeva ispod nule. Poprilično je komplicirana situacija, ali nas raduje to što smo u ovom zlatnom ciklusu od 72 sata i mi se nalazimo u ovom posljednjem periodu od 24 sata gdje spasilačke ekipe još vjeruju da mogu pronaći veći broj preživjelih koji su još pod ruševinama”, istaknuo je novinar TRT-a.

Kazao je da su jučer uspjeli s jednim spasilačkim timom iz Turske doći do mjesta koje je udaljeno 90 kilometara od centra Gaziantepa.

“Ono što smo vidjeli zaista su apokaliptične scene. Moja očekivanja su bila, na osnovu priča s ljudima da je bilo nekoliko zgrada koje su urušene u tom potresu, međutim, to su naselja. Dakle, kompletna naselja su nestala i tu su samo ostale uspomene da je tu netko živio. I onog trenutka kada smo izašli iz autobusa dočekale su nas uplakane majke koje su tražile barem nekakvu informaciju ako im možemo reći što se događa s njihovim članovima obitelji. To su doista jako potresne scene i spasiocima, kojih na terenu ima više od 65.000, jako je teško. U tijeku je i transport spasilačkih ekipa koje dolaze iz drugih zemalja. Više od 64 zemlje rekle su da su u stanju u istom trenutku poslati svoje spasilačke timove tako da očekujemo da dođu u Tursku, pogotovo u Gaziantep koji je najteže pogođen zemljotresom”, istaknuo je Zaimović.

Naglasio je da je neizvjesnost ono što ljude čini poprilično nervoznima.

“Od prvog i drugog razornog potresa ukupno je oko 400 raznih podrhtavanja tla zabilježeno na ovom području. Još nije isključeno hoće li doći do određenih pomicanja tla. Čuli smo znanstvenike koji su rekli da se prethodnih dana taj rascjep pomaknuo za 10 metara i to jako utječe ne samo na geografski položaj Turske, nego i na živote građana. Zbog toga svi strahuju da će se možda pojaviti i taj treći val potresa zato što tlo i dalje još podrhtava pa je zbog toga neizvjesnost sve veća”, poručio je na kraju Zaimović.

