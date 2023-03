Zaharova: Tražimo očitovanje od Beograda o isporuci srpskog oružja Ukrajini

Podijeli :

Yuri KADOBNOV / AFP

Moskva je od Beograda zatražila službeni stav o informacijama da je Ukrajini isporučeno srpsko oružje, izjavila je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova.

“Već smo zatražili od Beograda da se izjasni. Takve izjave ne treba davati ni putem medija, ni preko Telegram kanala, ni kroz curenje informacija već putem službenog priopćenja stava srbijanske strane“, izjavila je Marija Zaharova, prenosi TASS.

Dodala je da se činjenice moraju otkriti i na osnovi njih donijeti odgovarajući zaključci jer je u pitanju “izuzetno važna tema za bilateralne odnose”.

“Pažljivo pratimo ovu priču”

Zaharova je ranije danas izjavila da je Moskva duboko zabrinuta zbog navoda o umješanosti Srbije u prodaji oružja Ukrajini.

“Pažljivo pratimo ovu priču. Obratili smo pažnju na nedavnu raspravu o toj temi u skupštini Srbije. Informacija koje kruži, naravno, izaziva našu najdublju zabrinutost“, navela je Zahorova u komentaru objavljenom na mrežnim stranicama ministarstva.

Ukrajina naredila djelomičnu evakuaciju Kupjanska Kadirov o upadu na ruski teritorij: Bombardirajte ih, ne morate paziti na civile

Prethodno su se u ruskim medijima i na Telegram kanalima pojavili navodi da je Srbija preko Turske i Slovačke tajno isporučila Ukrajini 3.500 raketa za raketne sisteme “Grad”.

Kompanija Krušik je ove nedelje priopćila da ni na koji način nije povezana sa prodajom raketa krajnjem korisniku iz Ukrajine.

Ministar obrane Srbije Miloš Vučević negirao je u ponedeljak da Srbija izvozi oružje u Ukrajinu, piše N1info.rs.

“Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju, to je međunarodna trgovina. Za nas to može biti interesantno u obavještajnom smislu, u smislu informacija, a ne zakonske obveze ili regulative“, rekao je Vučević u skupštini Srbije, odgovarajući na pitanje zastupnika opore o tom slučaju.

