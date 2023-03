Ruski mediji izvijestili su ranije da je u regiji Brjansk u tijeku talačka kriza. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak odgovorio je na Twitteru da bi se Rusi trebali čuvati svojih partizana, a izgleda da je bio u pravu, barem što se partizana tiče. Ruski dobrovoljački korpus oglasio na Twitteru i objavio snimke na kojima tvrde kako su oni odgovorni za napad i da su na strani Ukrajinaca.

Glasnogovornik hitnih službi potvrdio je ranije za RIA Novosti da je nekoliko ljudi zatočeno u trgovini u selu Ljubečan te da se istražuju okolnosti napada i identitet napadača.

Guverner regije Oleksandr Bogomaz ranije je izjavio da su ukrajinski diverzanti infiltrirani u selo pucali na automobil i usmrtili jednog mještanina i ranili dijete.

Regionalne vlasti su 3. veljače produžile “žutu” razinu terorističke prijetnje koja podrazumijeva pojačan način vlada specijalnih službi, a građanima se savjetuje oprez i to da pomažu službama reda.

Ruski mediji javljali i kako je 50 ukrajinskih diverzanata zarobilo stanovnike sela Sušani te da se čuju eksplozije i pucnjava. U blizini sela dignuta je u zrak trafostanica, navode.

Također, TASS javlja da ima mrtvih i ranjenih na tom području te da ukrajinski diverzanti koji su upali u sela drže šest taoca.

Guverner Brjanske oblasti tvrdio je i da je selo Lomakovka u Starodubskom okrugu bilo je izloženo minobacačkom granatiranju u kojemu nije bilo žrtava.

“Selo Lomakovka u općinskom okrugu Starodubski bilo je izloženo minobacačkom granatiranju. Nije bilo žrtava kao rezultat granatiranja, dva su kućanstva oštećena”, rekao je guverner.

Hitne službe izašle su na lice mjesta, javljaju RIA Novosti.

Sada su se na društvenim mrežama oglasili iz Ruskog dobrovoljačkog korupusa. Tvrde kako su za napad odgovorni oni i da su na strani Ukrajinaca.

Something rather bizarre is happening in Bryansk Oblast with Russian sources reporting a large group (±40) of Ukrainian military crossing the border. Minutes ago, a "Russian Volunteer Corps" telegram posted this video claiming to be behind the mission. pic.twitter.com/LL5lpD92VH