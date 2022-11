Zamka ili ne? Institut za rat objavio analizu o povlačenju Rusa iz Hersona

Institut ne vjeruje da će rusko povlačenje sa zapadne obale Dnjepra zapravo biti zamka

Institut za proučavanje ratova (ISW) u novom se dnevnom izvješću bavi prije svega naredbom da se ruske snage povuku na istočnu obalu Dnjepra i napuste Herson.

Naredba je, podsjećaju, izrečena tijekom insceniranog televizijskog sastanka gdje je general Sergej Surovikin ministru Sergeju Šojguu preporučio ovaj korak, a on potom prihvatio sugestiju i “naredio siguran prijenos ljudstva, oružja i opreme” na već pripremljene položaje na lijevoj obali Rijeke.

“Cijelom ruskom kontingentu trebat će neko vrijeme da se povuče preko rijeke Dnjepar i još uvijek nije jasno hoće li ruske snage moći izvesti povlačenje u relativno dobrom stanju pod pritiskom Ukrajine. Bitka kod Hersona nije gotova, ali ruske snage su ušle u novu fazu – dajući prednost povlačenju svojih snaga preko rijeke, umjesto pokušaja potpunog zaustavljanja ukrajinske protuofenzive. Ukrajinska protuofenziva u smjeru Hersona od kolovoza kojom se ruske snage prisiljavaju na povlačenje preko Dnjepra bez potrebe za velikim kopnenim ofenzivama, vjerojatno je uspjela. Ukrajinske trupe pokretale su stalne napade na mostove preko rijeke Dnjepar i ciljale opskrbne centre i skladišta streljiva na istočnoj obali što je degradiralo sposobnost ruskih snaga da opskrbe postrojbe na zapadnoj obali; Ukrajinske snage kombinirale su ove napade s razboritim i uspješnim kopnenim napadima na ključne lokacije kao što je Davidov Brid. Urodilo je plodom”, piše u analizi ISW.

