Zbog nepoznatog objekta obustavljeni svi letovi prema ruskom aerodromu

Gradska uprava Sankt Peterburga objavila je da su obustavljeni svi letovi prema gradskoj zračnoj luci i iz nje. Lokalni mediji javljaju da su zbog nepoznatog objekta dignuti i borbeni zrakoplovi, ali službeni razlog obustave letova još uvijek nije poznat.

Putnike koji su trebali poletjeti zadržavaju u zrakoplovima, javlja RIA Novosti, a nitko im nije objasnio o čemu se radi. Gradske hitne službe novinarima ovog medija otkrile su da je zatvoren zračni prostor iznad aerodroma Pulkovo zbog nepoznatog objekta, ali nisu otkrili o čemu se radi. Najvljeno je da će nebo ostati zatvoreno do 13:20 po moskovskom vremenu.

Svi zrakoplovi koji su bili iznad Baltičkog mora ili su kretali iz Kalinjingrada također su vraćeni u baze.

🇷🇺✈ The airspace over St. Petersburg is empty



This follows from the data of the aircraft tracking service. Civilian aircraft are not approaching St. Petersburg. The official reasons are still unknown,still no official statement pic.twitter.com/i3FdvEZNZv