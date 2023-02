Podijeli :

Odvjetnik Anto Nobilo gostovao je u Novom danu gdje je komentirao najnovije informacije u slučaju Agrokor.

Podsjetimo, financijski vještak Ismet Kamal je u ponedjeljak ispitan pred optužnim vijećem kao svjedok, a ne kao stručnjak poljskog KPMG-a koji je potpisao knjigovodstveno-financijsko-revizorski nalaz kojeg branitelji okrivljenika smatraju nezakonitim, doznaje se na sudu.

Nobilo je rekao da je teško opisati što se to točno događalo na ispitivanju. “Ne vjerujem da je itko ikad vidio da se država upustila u takvu manipulaciju. Mi želimo dokazati da je Kamal bio maneken, a da je pravo vještačenje napravila KPMG. On kaže da je to njegovo vještačenje, ali kada malo zagrebete postaju stvari jasnije”, rekao je,.

Zagrebački KPMG je prema njegovim tvrdnjama, bio plaćen od privremene uprave Agrokora. “Oni su paralelno radili za Agrokor i kao skupina nezavisnih vještaka. Fortenova je involvirana u postupak i ona ne može plaćati vještaka koji bi bio neovisan. Poznanica Martine Dalić je kontaktirala Kamala, ona sada radi s Dalić u Podravci. Ključno je pitanje zašto baš Kamal, od cijele Hrvatske vi idete u Poljsku po nekog vještaka koji ne poznaje proces. Odgovor je bio da je on neutralan, ali sada se vidi da on to nije. On je bio porezni savjetnik Todorića. On je direktno svojim savjetovanjem utjecao na stanje bilance koji sada istražuje”, objašnjava Nobilo.

“Kamal nikada nije bio vještak, radio je prema satnici 10 posto vremena na tom predmetu. On izvornu dokumentaciju nije mogao čitati jer kaže da bi trebalo 10 godina da se to prevede na engleski, nego tvrdi da su mu iz KPMG-a dali kratki izvještaj pa je on donio odluku. To je izravna manipulacije jer KMPG Hrvatska istovremeno dobiva posao od Fortenove koja je stranka u postupku. Naravno da to ne može biti obično izvješće i ne može biti podloga za bilo kakvu osuđujuću presudu”, smatra.

Dodaje da po sadržaju izvješća, odgovara reviziji. “To nije najveći problem nego ova cijela manipulacija. Moj zadatak je puni uži. Ja branim Pirošku Canjugu. Mi tvrdimo da nema dokaza da je ona bila upoznata s financijskim izvješćima i da je glasala za njih. Ti izvještaji nikada nisu bilu na sjednicama upravnog odbora. Obuhvaćeno je ukupno 15 ljudi. Po meni, pet je njih imalo glas u financijskim izvješćima. Obrana moje klijentice je da se nije bavila financijama”, rekao je.

“Iz DORH-a je došao nalog da se optuži svih 15 ljudi jer se nije smjelo dopustiti da afera počne padati kako bi se izglasao lex Agrokor”, dodao je.

Tvrdi da je i izjava DORH-a potvrđuje da Kamal nije revizor. “No ako usporedite što piše u zakonu i reviziji i što je radio Kamal onda vidite da je on radio upravo reviziju., iako nije revizor”, rekao je Nobilo.

Prema, njemu sada postoje dvije mogućnosti. “Prava je da se utvrdi da se radi o nezakonitom dokazu, za to trebaju biti dvije radnje, kršenje zakona i takvo kršenje za izuzimanje dokaza. Drugi je slučaj ako se utvrdi daje vještačenje nezakonito, odnosno da je riječ o sukobu interesa ili da nije ovlašten revizor, onda sud može zaključiti da se na tom temelju ne može donijeti osuđujuća presuda”, rekao je i dodao da nema više rokova jer je ovo sedma godina, a nema još optužnice.

“Ako i bude optužnice, mi ćemo ući u devetu godinu. Sve ide u tom pravcu da mi pravog suđenja u roku od deset godina nećemo imati”, smatra Nobilo.

“Fortenova je nastala razdvajanjem zdravog dijela Agrokora od onoga koji je bio u problemima i koji je krenuo prema stečaju. To je još jedna zavrzlama. To znači da Fortenova ne može potraživati, pa u slučaju osuđujuće presuda ne može se ni naplatiti od Todorića”, tvrdi.

“Bilo je važno uhititi, zatvoriti, stvoriti veliku aferu pa onda preuzeti veliku imovinu. Mi ćemo imati Agrokor 2, odnosno grupu Borg, onog momenta kada Plenković neće biti na vlasti”, dodao je.

