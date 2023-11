Zelenski i njegov general otvoreno priznaju: Gubimo rat zbog Bliskog istoka

Podijeli :

AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service

Ukrajinski izgledi da dobiju rat protiv Rusije sve su manji što duže traje sukob na Bliskom istoku između Izraela i Hamasa.

Naime, procjena vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske Valerija Zalužnog ukazuje na to da je rat došao do pat-pozicije i da slijedi dugotrajan i iscrpljujući sukob, koji koristi Moskvi. Uz to, procjena ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog je da se bez saveznika i njihove pomoći rat neće moći završiti onako kako Ukrajina priželjkuje, prenosi CNN.

“Baš kao u Prvom svjetskom ratu, dosegnuta je razina tehnologije koja nas stavlja u pat-poziciju. Vjerojatno neće biti dubokog i priželjkivanog proboja”, izjavio je Zalužni, a u sličnom smjeru išao je i Zelenski:

“Nitko ne vjeruje u našu pobjedu kao ja. Nitko. Ali, potrebna nam je sva moć saveznika, kao i njihova energija. Iscrpljenost ratom kotrlja se poput vala. Vidi se to u SAD-u i u Europi. No, fiksiran sam na pobjedu i ne želim primirje niti pregovore. Za nas bi to značilo ostaviti ovu ranu otvorenom za buduće generacije.”

Protuofenziva od koje se više očekivalo pokrenuta je prije pet mjeseci i njen je uspjeh dodatno otežan zbog događaja na Bliskom istoku.

“Fokus svijeta pomiče se na Bliski istok i postoji rizik da bi se rat Izraela s Hamasom mogao preliti u širi regionalni sukob”, kazao je Zelenski pa priznao:

“Naravno da gubimo rat zbog tamošnjih događaja. Ali, ljudi umiru i za njihovo spašavanje je potrebna pomoć svijeta.”

