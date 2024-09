Zelenski je sada napravio ono što je na N1 zimus sugerirao vanjskopolitički analitičar

Podijeli :

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od nedjelje je u Sjedinjenim Američkim Državama gdje sudjeluje na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, a nakon susreta s predsjednikom Joeom Bidenom susrest će se i s predsjedničkim kandidatima na skorim izborima, Kamalom Harris i Donaldom Trumpom.

No, odmah po dolasku u SAD Volodimir Zelenski je otišao u posjet tvornici streljiva Scranton Army u saveznoj državi Pennsylvaniji. U toj tvornici proizvode se za potrebe američke vojske projektili za haubice kalibra 155 milimetara i minobacačke granate.

Tamo su već proizvedeni deseci tisuća projektila koje je SAD isporučio Ukrajini. Stoga je posjet Zelenskog tvornici u Scrantonu bila gesta zahvalnosti Ukrajinaca.

Zanimljivo je, međutim, što je u veljači ove godine vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić govoreći za naš portal povodom druge godišnjice rata u Ukrajini, na neki način sugerirao posjetu Zelenskoga američkoj tvornici streljiva.

U tom članku Avdagić je govorio o dotadašnjim propustima ukrajinske ratne diplomacije kazavši među ostalim: “Bilo je puno loše komunikacije s ukrajinske strane. Kijev nije pristupio nekim ključnim saveznicima na najbolji način, a njihova ratna diplomacija nije bila na visokoj razini. (…) Očekivao sam pametnije poteze, naročito od predsjednika Zelenskog. Recimo, da prilikom odlaska u SAD posjeti tvornice streljiva i naoružanja i zahvali ljudima koji tamo rade za njegovu zemlju.”

Zelenski je sad napravio upravo to.

“U ukrajinskom veleposlanstvu rade press clipping”

Je li to slučajno ili nije, pitali smo samog Avdagića.

“Moj prijedlog bio je vrlo specifičan (smijeh), ali znate kako to funkcionira – u ukrajinskom veleposlanstvu rade press clipping (praćenje i selektiranje informacija objavljenih o nekoj temi) i to se onda plasira dalje. Nije to ništa novo. Sva veleposlanstva prate što se ovdje piše o njihovim zemljama, a naročito ukrajinsko”, objašnjava Avdagić.

On tvrdi kako dodatni obol priči daje odluka Zelenskoga da od svih američkih tvornica iz kojih se isporučuje oružje i streljivo Ukrajini, posjeti baš onu u Pennsylvaniji. Pennsylvanija će, naime, na predstojećim američkim predsjedničkim izborima biti “battleground”, bojište, jedna od nekoliko saveznih država u kojima će se, po svemu sudeći, odlučivati pobjednik.

Važnost odlaska Zelenskog u Pennsylvaniju

“Ako nije i jedina ključna za američke izbore, Pennsylvanija je svakako jedna od dvije ili tri ključne savezne države”, napominje Avdagić dodajući da je mudra i promišljena odluka ukrajinskog predsjednika da ode upravo tamo.

“Vidjelo se na snimkama koliko je bilo zadovoljstvo i radnicima te tvornice što ih je Volodimir Zelenski posjetio. To će biti priča koja se prenosi i imat će nekog utjecaja na američke izbore. Da je mene netko kontaktirao i pitao koju tvornicu da posjeti, rekao bih mu baš tu”, dodaje.

“Ovo uvelike mijenja priču”

Posjet Zelenskoga SAD-u u jeku kampanje za predsjedničke izbore Avdagić smatra ključnim za promjenu narativa o Ukrajini “koja ne može pobijediti u ratu”. Zelenski je, naime, u SAD stigao donoseći predsjedniku Bidenu i američkoj javnosti mirovni plan nazvan “planom za pobjedu”.

“Sve smo bliže kraju rata, bliže nego što mislimo”, izjavio je u intervjuu televizijskoj postaji ABC News.

“Nakon grešaka u komunikaciji ukrajinske diplomacije kojih je po mome mišljenju bilo strašno puno, sada su počeli daleko uspješnije komunicirati. To uvelike mijenja priču. Nije samo Ukrajini važno tko će doći na čelo SAD-a, nego i Rusiji. Njima bi (Rusiji), uvjeren sam kao što je uvjerena i većina, bilo u interesu da Donald Trump pobijedi i krene u provedbu svoga plana o brzom okonačnju rata. A to bi zapravo značilo da Ukrajina ostaje bez teritorija”, rekao je Avdagić.

