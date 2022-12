Zelenski se pojavio u opkoljenom Bahmutu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nenajavljeno je posjetio u utorak grad Bahmut na prvoj liniji bojišnice gdje se već mjesecima vode žestoke borbe ukrajinskih i ruskih snaga, javlja BBC.

Susreo se s vojnicima i podijelio im priznanja, priopćio je ured predsjednika. Glasnogovornik predsjednika Sergej Nikiforov rekao je da Zelenski već napustio grad.

This is what true leadership looks like: President Zelenskyy is in Bakhmut today to honour Ukraine’s frontline defenders pic.twitter.com/VChjAmAXJI