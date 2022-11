Ukrajina prestala izvoziti struju Europi, Zelenski objasnio zbog čega

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se danas s Kadri Simsonom, povjerenicom Europske unije za energetiku, a razgovarali su o tome kako je Ukrajina bila prisiljena prestati izvoziti električnu energiju u Europu – praksu koju je zemlja započela nakon ruske aneksije dviju pokrajina – "zbog napada raketama i kamikaza dronovima od strane Rusije Federacija".

“Siguran sam da ćemo sve obnoviti, a u nekom mirnijem vremenu, kada se situacija u našem energetskom sustavu stabilizira, nastavit ćemo izvoziti struju u Europu”, rekao je Zelenski.

Zelenski je rekao Simson da su ruske snage “ozbiljno oštetile” oko 40 posto ukrajinske energetske infrastrukture, posebno termoelektrane, termoelektrane i hidroelektrane, prenosi Guardian.

More than 30% of the energy infrastructure in #Ukraine has been affected by 🇷🇺’s targeted attacks.



To repair & replace this, 🇺🇦 needs specific equipment & tools.



I assured to President @ZelenskyyUa that we are reaching out to partners to help with the dedicated support needed. pic.twitter.com/AG4GuN9f0S