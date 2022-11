Žužul o američkim izborima: DeSantis izaziva kod ljudi sliku mladog Kennedyja

Podijeli:







Izvor: N1

Bivši ministar vanjskih poslova i bivši veleposlanik u SAD-u, trenutno viši savjetnik za vanjsku politiku u američkoj odvjetničkoj tvrtki Miomir Žužul u Newsnightu je komentirao američke izbore.

Po njegovom mišljenju tijesna bitka za Senat nije toliko neočekivana.

VEZANE VIJESTI “Nikad nisam pomislila da ću poželjeti da se Trump kandidira samo da bi izgubio” Analitičar: Trump je prošlost Tko su dobitnici, a tko gubitnici međuizbora u Americi

“Ne bih rekao da je toliko iznenađujuće, republikanci su pobijedili ako preuzmu Kongres. Dobiju li Senat, a to je neizvjesno, onda su pobjednici. Vidim nekoliko pozitivnih efekata ovih izbora – ne događaju se tako da provociraju kojekakve afere kao prošli; svi imaju oči uprte u to što će biti za dvije godine na predsjedničkim izborima – Amerika je predsjednički sustav, predsjednik zapravo u SAD-u ima vlast, Kongres ima kontrolne mehanizme. Ako ga preuzmu republikanci, Bidenu će biti teško. Dva kandidata o kojima se do prekjučer govorilo vjerojatno neće biti kandidati (Trump i Biden)”, rekao je Miomir Žužul.

Komentirajući nove kandidate, primjerice Rona DeSantisa, Žužul je rekao:

“On je sigurno najvidljiviji favorit, ali dugo je vremena do izbora. Manje je pažnje dobio guverner Teksasa Greg Abbott koji ima sličnu političku priču. Obojica su obrazovani. DeSantis izaziva kod ljudi sliku mladog Kennedyja. Bidena demokrati čuvaju kao rezervu ako se uključi Trump. Imaju veliku prednost obojica u odnosu na demokrate jer vežu latino glasove. Opasnost je, mislim, Trump je protiv jednog i protiv drugog. Kod demokrata je složenija situacija.”

Na pitanje ima li Trump dovoljno razuma priznati stvarnost, Žužul smatra da da:

“U Arizoni je na početku vodeći kandidat bio čovjek koji je rođen u Splitu, porijeklom Crnogorac i Hrvat, bio je vodeći među republikancima. Ali Trump mu je zamjerio jer ga nije podržao u bitci u Arizoni, vjerojatno će republikanci izgubiti Arizonu.”

“Trump je veliki igrač u kampanjama jer se ne suzdržava što će reći. Mislim da većina republikanaca prihvaća činjenicu da je Trump prošlost. Mislim da je prerano da Trump već najavljuje kandidaturu”, dodao je.

Objašnjavajući što za američku politiku, posebno vanjsku, znači ako republikanci preuzmu oba doma Kongresa, Žužul je rekao:

“Postoji određen zamor Ukrajinom među biračima. To su i kandidati shvatili pa to nije bilo veliko pitanje. No činjenica je da predsjednik određuje vanjsku politiku. Njega Kongres može blokirati u financijskoj pomoći koja je bila izdašna, ali ne mislim da će tu biti bitnih pomaka. Ovo će biti dvije godine raspleta situacije, nadamo se.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.