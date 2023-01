Podijeli :

Izvor: N1

Novog ministra graditeljstva Branka Bačića i poteze koje je najavio u studiju Newsrooma komentirao je član Kluba Socijaldemokrata i član saborskog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Zvane Brumnić. Uvjeren je da će se pomaci u obnovi dogoditi iz jednostavnog razloga što će to koincidirati sa sljedećim izborima. Kao glavnog kočničara obnove naveo je premijera jer, kako je rekao, on funkcionira na način da stvori problem kako bi ga kasnije rješio i to po modelu "ja sam vladar, ja sam sve, ja vam dajem". Brumnić to ocjenjuje zastrašujućim, ali dodaje: Plenkovića za to nije briga. On želi vladati i za to je spreman žrtvovati bilo koga, u ovom slučaju ljude iz Zagreba i Banije. Cijeli razgovor pogledajte u videu.

