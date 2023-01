Zatvaraju se brojne poslovnice trgovina H&M, C&A, Orsay…

Podijeli :

Natpis “Zatvaramo” može se vidjeti na sve više trgovina nekad velikih trgovačkih lanaca u Njemačkoj. Trgovine C&A, Galeria Karstadt Kaufhof, Primark, Görtz, Conrad, H&M, Orsay, Conrad i Media Markt zatvaraju se u brojnim gradovima.

Maloprodaja se već godinama bori s padom potražnje u mnogim sektorima. Ali proteklih nekoliko godina također je zadalo ozbiljan udarac nizu etabliranih marki. Jer osim trenda kupnje putem interneta, trgovine tekstilom, elektronikom i parfemima te robne kuće su patile i trpe posljedice pandemije korone. Energetska kriza također ostavlja traga. Nekoliko velikih lanaca kao što su C&A, Galeria Karstadt Kaufhof, Primark i Görtz naknadno su najavili zatvaranje poslovnica.

Najmanje svakoj trećoj poslovnici Galerije Karstadt Kaufhof prijeti zatvaranje. Drugi put u tri godine lanac robnih kuća Galeria Karstadt Kaufhof ponovno je pred financijskim bankrotom. Stoga tvrtka ponovno mora zatvoriti desetke poslovnica. Prema riječima šefa tvrtke Miguela Müllenbacha, mreža poslovnica od 131 robne kuće trebala bi se “smanjiti za najmanje trećinu”. Tako bi zatvaranjem vjerojatno bilo pogođeno više od 40 lokacija.

U prosincu 2022. postalo je poznato da će se, prema internom pismu, možda morati zatvoriti do 90 poslovnica. Sada je propao i plan o preuzimanju 47 poslovnica Galerije “Schön hier”.

Veliki trgovački lanac C&A će također zatvoriti podružnice u Njemačkoj 2023. Za tri poslovnice je sigurno kako će zatvoriti:

C&A Kiel: Holstenstrasse 1-11, 24103 Kiel

C&A Rendsburg: Schiffbrückenplatz. 1, 24768 Rendsburg

C&A Elmshorn: Alter Markt 6, 25335 Elmshorn

Modni lanac već neko vrijeme prolazi kroz veliko restrukturiranje. Tvrtka nije željela dati točne razloge niti dodatne detalje.

– Molimo za razumijevanje da ne objavljujemo nikakve podatke o zaposlenicima i precizne podatke ili pozadinu zatvaranja trgovina. Još nije jasno koliko će ukupno biti zatvaranja. Već 2022. C&A je samo u Njemačkoj zatvorio 13 poslovnica, priopćili su iz tvrtke.

Zatvaraju se i neke trgovine Primarka

Primark u Weiterstadtu (Gutenbergstraße 3, Loop5) – već zatvoreno

Primark u Berlinu (Walther-Schreiber-Platz 1, Schloss-Straßen-Center) – podružnica se zatvara 30. travnja 2023.

Primark trenutno ima 32 podružnice u Njemačkoj, no do 2023. moglo bi ih biti znatno manje. Već je neko vrijeme jasno da će se dvije Primarkove lokacije zatvoriti. Podružnica u Weiterstadtu u blizini Darmstadta (Hessen) zatvorena je krajem listopada 2022. Zatvaranje trgovine u Schloss-Straßen-Centru u Berlinu planirano je za proljeće 2023. No, kako se čini, vjerojatno neće ostati tako jer je prodaja posljednjih godina drastično pala: s 926 milijuna eura (2019.) na 380 milijuna eura (2021.). Moguća su daljnja zatvaranja poslovnica u Primarku.

Zatvara se i nekoliko trgovina Görtza

Görtz u Kölnu (Ehrenstrasse 5-7)

Görtz u Kölnu (Trankgasse 11, Glavni kolodvor u Kölnu)

Görtz u Kölnu (Aachener Str. 1253, Rhein-Center)

Görtz u Düsseldorfu (Konrad-Adenauer-Platz 14, glavni kolodvor u Düsseldorfu)

Görtz u Hamburgu (Glockengiesserwall 8, Glavni kolodvor u Hamburgu)

Görtz u Hamburgu (Poststrasse 12, prolaz Hamburger Hof)

Goertz u Mainzu (Am Brand 8)

Görtz u Heidelbergu (Fahrtgasse 18, Darmstädter Hof Centrum)

Görtz u Bingenu (Basilikastrasse 3, CityCenter Bingen)

I druge podružnice Görtza diljem Njemačke

Conrad, H&M, Orsay i C&A

Globalni modni brend H&M također zatvara trgovine. Samo u 2022. zatvoreno je ukupno 240 podružnica diljem svijeta. Međutim, nije jasno koja su njemačka mjesta pogođena.

Orsay: Njemačka tvrtka Orsay pogođena je mnogo drastičnije. Zato što je u lipnju 2022. zatvoreno svih 197 poslovnica Orsaya u Njemačkoj.

Conrad Electronic: Zatvaranjem prodajnih mjesta nisu pogođeni samo trgovci tekstilom nego i elektronikom. Conrad je najavio da će zatvoriti gotovo sve podružnice u Njemačkoj. Početkom siječnja 2023. još su bile otvorene samo trgovine u Mannheimu, Regensburgu, Hürthu i Wernberg-Köblitzu. Potonje će ostati dugoročno, ali kao jedino tržište. Zbog toga se Conrad u budućnosti želi više usredotočiti na svoju online trgovinu.

Media Markt/Saturn: Isto vrijedi i za elektroničkog giganta Media Markt-Saturn, gdje je 2021. također zatvoreno 13 poslovnica, a 2022. je, između ostalog, zatvorena podružnica u Gelsenkirchenu, prenosi Fenix Magazin.

