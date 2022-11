Nižu se kritike zbog poreza na ekstraprofit

Podijeli:







Nepravedno je uvoditi porez na ekstraprofit gospodarstvu koje je na rubu recesije; kažnjavate najuspješnije - poruke su to koje se mogu čuti i od poslodavaca i od stručnjaka nakon što se vlada odlučila na dodatan namet najuspješnijim hrvatskim kompanijama. Spekulira se i o mogućim ustavnim tužbama, kritična je i oporba, no vlada ne odustaje. Uvodi porez na dobit od dodatnih 33 posto tvrtkama koje su ove godine zaradile više od 300 milijuna kuna. Porez će plaćati svi kojima je dobit u odnosu na protekle četiri godine skočila više od 20 posto. Procjenjuje se da će obuhvatiti 200-njak velikih tvrtki te da će se njime dobiti dodatnih dvije milijarde kuna. Koliko će tko novca dati državi kroz porez na ekstraprofit zato jer zaradio previše novca i dalje uzburkava strasti. Čini se - nitko nije zadovoljan osim Vlade. Ponajmanje trgovci- no nemaju puno izbora.