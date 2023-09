Problem vrtića u Segetu Donjem

Podijeli :

14. svibnja u novoizgrađenom vrtiću u Segetu Donjem izbio je požar prilikom kojeg je stradala unutrašnjost vrtića - od instalacija do prozora. Kako se bližio početak pedagoške godine, trebalo je donijeti hitno rješenje. Načelnik Općine, HDZ-ov Ivo Sorić ponudio je prostorije općine i turističke zajednice, a ravnateljica je to prihvatila i prenamijenila ih u vrtić. Roditelji su za odluku doznali 28. kolovoza, netom prije početka vrtića. Prostorije nemaju prozor pa vrata često stoje otvorena, a 40-ak djece zajedno s tetama stisnuto je u malom prostoru zbog čega su se roditelji pobunili. Danas su u općini bili na tematskoj sjednici, no konkretne odgovore nisu dobili.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.