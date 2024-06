Podijeli :

Gospićani biraju novog gradonačelnika i to na rok od deset mjeseci do redovnih lokalnih izbora u svibnju sljedeće godine. Nakon što u prvom krugu 9. lipnja nitko nije dobio potrebnih više od 50 posto glasova u drugom se krugu bira između Darka Milinovića iz stranke LIPO i HDZ-ovog Jose Vrkljana. Birališta su otvorena do još nešto više od pola sata, a do 1630 glasalo je 43,96 posto od 10.300 birača što je neznatno više nego prije dva tjedna.

