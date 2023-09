Moguć napet susret na UN-ovoj Skupštini: Hoće li Zelenski i Lavrov sjesti za isti stol?

Podijeli :

Govorom američkog predsjednika počela je Opća skupština Ujedinjenih naroda, a trajat će do petka. U New York je stigao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kako u New York dolazi i ruski ministar Sergej Lavrov, svi se pitaju hoće li se Lavrov i Zelenski naći za istim stolom, jer bi obojica trebala sudjelovati na sjednici Vijeća sigurnosti koja se održava u srijedu. Novinari su pitali Zelenskoga hoće li izaći kad Lavrov bude govorio, no nije direktno odgovorio. Detalje za N1 donosi Ivana Tomić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.