Zvonimir Troskot (Most) pitao je premijera o aferi 'plin za cent' i energetskom sustavu u Hrvatskoj. "Vi ste se strsili za tog čovjeka jer ste baš zbog Vujnovca završili na naslovnici FT-a. Što mislite napraviti da se takva korupcija zaustavi?"

"Vi ste dosta toga spomenuli pa krenimo od afere i Škugora jer vidim da vi i druga ljevija strana sabornice spominjete afere u milijardama. Tu aferu je otkrila Vlada, ne oporba. Što se smijete? Slabo povezujete. Aferu Škugor je otkrilo ministarstvo financija koje je dio Vlade. Gle čuda, što je bitno - novac nije izgubljen. Što se smijete? Drugo, ovo što navodite jednog gospodina što ima stan. Revcite, kojim mehanizmom bi se moglo sazbati tko od koga kupuje stan? Kako ja to mogu znati? A vi to znate. Ja to ne znam. Za mene je to novost. Kako to da uvijek isti lonac Mosta, a ovi koji su bili iole okej su utekli glavom bez obzira od vas, kako to da u taj veliki lonac upadaju takve informacije, a nitko u Vladi to ne zna? Uvijek znate vi i neki s vama povezani medij. Vi objasnite javnosti vaše susrete s lobistima koji imaju poslovne interese i kako baš vi saznajete tko kupuje nekretninu", odgovorio je Plenković.

Nino Raspudić (Most) je rekao da je u pitanju povreda poslovnika jer Plenković nije odgovorio na pitanje. "Nije Vlada otkrila Škugora nego se upalila crvena lampica."

Marin Miletić je rekao da je povreda poslovnika. "Sanjam dan kad ćemo imati premijerku ili premijera koji će imati civiliziran način opohđenja. Sve što mi Mostovci radimo je usmjereno na javno dobro jer su izgubili povjerenje u institucije koje ste zarobili."

Oba zastupnika su dobili opomenu.

Troskot je kazao da Plenković nije premijer nego glasnogovornik. "Postali se obični glasnogovornik u Vladi Pave Vujnovca."